Sala polivalente, finalmente pronta. E’ in legno, sarà cinema e teatro

FERMIGNANO - Sarà inaugurata sabato pomeriggio alle 18 la nuova sala polifunzionale in legno di via Sassoli a Fermignano. Sarà a disposizione della collettività per ospitare conferenze, manifestazioni, cinema e piccole rappresentazioni teatrali. La nuova sala polifunzionale sarà di circa 250 metri quadrati ed è costata circa 300mila euro. La struttura è finanziata per 130mila euro dall’Europa e con 170mila euro dal Comune di Fermignano. La nuova struttura è dotata di un importante impianto fotovoltaico che permetterà la produzione di 18kWp che permetterà di abbattere in maniera decisiva i costi di funzionamento della struttura. La costruzione è dotata anche di impianto di riscaldamento e raffreddamento. "È stato molto difficile poter arrivare a questa realizzazione - spiega il sindaco Emanuele Feduzi-, in quanto le lungaggini burocratiche e la difficoltà del progetto sono state enormi. Colmiamo un vuoto importante, in quanto a Fermignano mancava una struttura del genere. Nella realizzazione dell’opera i recenti aumenti dei prezzi delle materie prime ci hanno costretto a un rifacimento del progetto per poter restare all’interno delle cifre imposte". L’invito per l’inaugurazione è aperto a tutti i cittadini interessanti.