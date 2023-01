Salari giù e profitti su I sindacati si facciano qualche domanda

Il significato di tutto ciò è molto semplice: in questi trent’anni la retribuzione di un lavoratore francese o tedesco è cresciuta rispetto a quella di un italiano di quasi il 40%. Questo è il differenziale (i fighi direbbero il gap)! E’ evidente altresì che i datori di lavoro francesi e tedeschi non hanno fatto beneficenza e non si sono certo fatti mancare nello stesso periodo la loro “adeguata” remunerazione in termini di profitti, utili o dividendi. Al che specularmente qualcuno potrebbe dedurre con una certa approssimazione che, in questi

trent’anni, i nostri datori di lavoro hanno stabilizzato una remunerazione da capitali e investimenti che potrebbe essere quasi del 40% superiore a quella dei loro omologhi francesi e tedeschi. Ora la domanda è: in Francia e Germania i padroni sono più buoni o in quei paesi ci sono sindacati meno subalterni e “concertativi”?

In realtà in Italia aver assunto come un dogma l’intangibilità dei profitti guardandosi bene dal rivendicare significativi incrementi salariali (anche per non disturbare i partiti “amici” al governo), oltre a non averci evitato l’inflazione, sta portando il sindacato in un vicolo cieco in fondo al quale c’è solo la subalternità alla Confindustria di Bonomi nel rivendicare la riduzione del cuneo fiscale come unica forma redistributiva mentre in altri paesi una quota della redistribuzione passa attraverso una forma di riequilibrio tra profitti e salari a favore di questi ultimi. Da noi, invece, solo una modesta riduzione delle tasse (politica notoriamente di destra) contestuale a un piccolo incremento della retribuzione (quando ci sarà) senza minimamente intaccare i profitti di “lor signori”. La riduzione del cuneo fiscale si risolverà in sostanza in minori entrate da parte dello Stato, in ulteriori tagli ai servizi, in nuove forme di privatizzazione, alimentando ulteriormente quella “solitudine” del lavoratore dipendente che ovviamente

lo porterà sempre di più ad allontanarsi dalla vicenda pubblica e ad astenersi o votare per i partiti di destra. Che questo piaccia molto a Bonomi e ai suoi amici si può anche capire. Che continui a piacere al tambureggiante Landini, eletto quattro anni fa segretario della Cgil nel nome della rottura delle vecchie complicità con la cosiddetta “sinistra di governo”, è per un semplice iscritto a quel sindacato come me un po’ più difficile da comprendere.

Marco Savelli,

ex assessore