Salari: siamo 1.700 euro sotto la media E le donne incassano il 35 per cento in meno

Se uno gira la sguardo verso il sud della regione, e cioè alle altre province, quella pesarese risulta essere un’area di benestanti per quello che riguarda la retribuzione media lorda: 20.126 euro con un incremento rispetto al 2021 del +7,8% pari a 1.450 euro. Perché facendo un paragone col resto della regione siamo sopra di circa 900 euro l’anno. Ma se facciamo un confronto con le altre regioni del centro siamo sotto di 915 euro e se il rapporto si allarga a livello nazionale corre quasi uno stipendio: meno 1.742 euro.

Questi dati emergono da uno studio svolto dalla Cgil sulla scorta dei dati resi noti dall’Inps e riguardano il 2022 sul 2021. Se uno poi va scorporare gli uomini dalle donne, emerge che un lavoratore ha uno stipendio medio 23.743 euro contro i 15.323 euro di una lavoratrice. Il che vuol dire che fra un uomo è una donna corrono esattamente 8.420 euro: tradotto il 35% in meno.

Il perché di questo divario nasce anche dal fatto che molte donne hanno lavori precari, a tempo, part time o a chiamata. Ma tra un uomo che lavora a tempo pieno così come una donna corrono sempre e comunque 5.189 euro in meno per cui le donne percepiscono un salario inferiore del 17,3%.

E i giovani, il grande problema di tante famiglie? Il rapporto della Cgil dice che con il ribalzo economico che si è avuto con l’uscita dalla pandemia, è aumentata l’occupazione tra gli under 30, ma con un problema: il contratto a tempo pieno ce l’hanno solo il 36% dei ragazzi. Questo dato ha un riflesso rilevante sugli stipendi perché le retribuzioni medie (sempre lorde) toccano i 12.312 euro il che vuol dire 8mila euro in meno rispetto alla media dei lavoratori dipendenti.

Lo studio del sindacato non è a 360 gradi su tutto il mondo del lavoro, perché i dati Inps riguardano solamente i lavoratori dipendenti del settore privato. I quali sono sul territorio provinciale in totale 111.379. E su questo fronte arriva l’unico... antidepressivo se uno cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, anzichè mezzo vuoto: il mondo del lavoro ha infatti assorbito 5mila persone in più rispetto al 2021 facendo segnare un +4,9%; un dato migliore anche rispetto al 2019, e cioè pre-pandemia, perché l’occupazione è aumentata di 3mila unità per un + 3,6%.

Sotto questo profilo, tutta l’area imprenditoriale del pesarese, è quella che fatto registrare i dati migliori rispetto alle altre 4 province marchigiane.

Complessivamente i lavoratori a tempo pieno e indeterminato sono 56mila pari al 50,9% del totale, comunque oltre 2mila in meno rispetto a dieci anni fa. Sono invece in crescita esponenziale i lavori stagionali e cioè quelli legati soprattutto al settore del turismo che sono in totale 4.508, ambito questo che ha visto raddoppiare i numeri nell’arco di dieci anni.

m. g.