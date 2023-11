Salario medio? Ventimila euro l’anno. Ma non per i giovani e le donne

"Non si trova personale", "I ragazzi non hanno voglia di lavorare", "Preferiscono stare seduti sul divano e prendere il redditto di cittadinanza". Queste un po’ le frasi che si sono sentite e risentite soprattutto nel corso dell’estate. Ora la Cgil, sulla scorta dei dati Inps del 2022, offre una lettura un po’ diversa del problema. E mette sotto la lente di ingrandimento i giovani sotto i trent’anni e le donne che percepiscono mediamente il 30 per cento in meno rispetto a un uomo. Se ad esempio un operaio guadagna 19mila euro l’anno, la collega si ferma a 12mila. Ma il gap si allarga se si parla di dirigenza: la differenza è di quasi 50mila euro. In media, parliamo di 7mila euro in meno nelle tasche delle donne, che mediamente guadagnano 16mila euro, mentre lo stipendio medio a Pesaro (e nelle Marche ) è di 20mila, in lieve crescita sull’anno precedente.

Il dato sui giovani e il lavoro è poi allarmante perché il 48 per cento sono precari e a tempo determinato e guadagnano una media di 10mila euro l’anno lordi che arrivano anche a 2.119 euro l’anno. "Una regione come la nostra – dice Vania Sciumbata della segreteria confederale della Cgil provinciale – sotto il profilo degli stipendi fino a qualche anno fa era collegata al centro-nord del Paese mentre ora sta scivolando verso il sud. E per quello che riguarda le donne molte delle quali sono impiegate nel settore del turismo, della ristorazione e del commercio, per una serie di ragioni legate anche alla famiglia, hanno stipendi molto più bassi degli uomini. Questo anche perché molte non sono nelle condizioni di fare gli straordinari. Ma uno dei dati più allarmanti è anche quello riguardante i giovani perché quelli che hanno studiato preferiscono trovare un’occupazione al nord dove sono meglio retribuiti. In pratica formiamo professionalità che poi emigrano e questo è un impoverimento per tutto il territorio. Per questo chiediamo un lavoro qualificato e quindi anche meglio retribuito. Dobbiamo riuscire a non mandare via i giovani che abbiamo fatto studiare e formato".

Ma il quadro non va per migliorare secondo gli indicatori del sindacato, perché per il prossimo anno la situazione rischia di peggiorare sotto il profilo occupazionale. "C’ è in corso un rallentamento dell’economia che riguarda la meccanica – prosegue Vania Sciumbata –, ma con la fine dei bonus nell’ambito dell’edilizia avremo anche una contrazione dei posti di lavoro in questo settore. I riverberi andranno a interessare anche altri comparti del panorama produttivo provinciale perché legato all’ambito delle costruzioni c’è tutto quanto un indotto a partire anche dal settore del legno arredo che nella nostra provincia è molto forte".

Pesaro, rispetto alle altre province della regione, è nella media. E’ cresciuta l’occupazione stando ai dati della Cgil ma sono aumentati i precari e i lavoratori somministrati che in questo momento sono quelli che stanno pagando il prezzo maggiore con la contrazione della domanda anche perché sta crescendo la richiesta di cassa integrazione da parte delle imprese. Ma dove si è trovato lavoro nel corso dell’anno scorso? La Cgil indica alcuni settori che sono, oltre a quello delle costruzioni, quello legato alle attività artistiche, sportive e di intrattenimento e al settorte del turismo e della ristorazione.

m.g.