Salario minimo, un tavolo con gli esperti. In Provincia il Pd lancia il dibattito sulla povertà

Prosegue la battaglia del Partito Democratico in favore del salario minimo con un’iniziativa del PD Marche dal titolo “Lavoro e povertà - dal salario minimo al contrasto al precariato”, in programma il 16 settembre nella sala del Consiglio provinciale “Pierangeli”, in viale Gramsci, con inizio alle 15.30. "L’iniziativa – sottolinea la Segretaria PD Marche - è finalizzata a promuovere le battaglie del Partito Democratico in favore del salario minimo, per sostenere misure di contrasto al lavoro precario e al diffondersi della povertà tra i lavoratori". Ad approfondire i temi i due ospiti illustri invitati per l’occasione, come evidenzia Andrea Salvatori, responsabile lavoro e rapporti con le parti sindacali del PD Marche: "Abbiamo voluto fortemente la presenza autorevole di due esperti di assoluto livello e competenza come l’On. Maria Cecilia Guerra (Responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del PD) e Daniela Barbaresi (Segreteria nazionale Cgil). Abbiamo altresì invitato a partecipare i livelli regionali delle forze politiche di opposizione che hanno sottoscritto la proposta sul salario minimo. Con loro, con i componenti del tavolo Lavoro del nostro Partito, guidato da Andrea Orazi (previsto tra i relatori) ragioneremo insieme ascoltando lavoratori, imprenditori, e tutti coloro che vorranno esserci". Moderatore dell’appuntamento sarà Andrea Salvatori.