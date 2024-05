"Salario minimo una strada da seguire"

"La proposta di stabilire un salario minimo di 9 euro lordi all’ora per i lavoratori delle ditte con appalti comunali rappresenta un baluardo contro lo sfruttamento è un passo significativo verso la riduzione delle disuguaglianze – dice Lorenzo Lugli, candidato alle prossime amministrative nella lista del Movimento 5 stelle (foto) con Francesco Rossino, responsabile gruppo giovani M5s –. Questo stimolerebbe anche l’economia locale attraverso l’aumento del potere d’acquisto". La proposta è presente sia nel programma elettorale del Movimento 5 stelle che in quello di Alleanza Verdi Sinistra Italiana. Ieri l’onorevole Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, a Pesaro per il 30° “compleanno“ del Parco San Bartolo, ha spiegato quali passi un’amministrazione comunale potrebbe fare se volesse dare concretezza al provvedimento. (vedi articolo di lato).

"L’idea di un salario minimo comunale sta prendendo piede in diverse città italiane – spiega Lugli –. Il Consiglio comunale di Ravenna, per esempio, ha recentemente approvato il salario minimo comunale, grazie all’iniziativa del Movimento 5 Stelle e al supporto del Partito Democratico. Un emendamento è stato approvato a Napoli, stabilendo un salario minimo di 9 euro l’ora per i lavoratori dei bar e ristoranti con tavoli all’aperto, estendendo così la misura anche ai fornitori e appaltatori comunali.

L’estensione di questa prescrizione ai titolari di licenze e concessioni comunali – conclude Lugli – amplificherebbe l’impatto positivo, generando il miglioramento generale delle condizioni di lavoro. Infine la città di Firenze ha fatto da apripista, con l’annuncio dell’iniziativa da parte del sindaco Nardella di una delibera approvata dalla giunta comunale che stabilisce il salario minimo di 9 euro l’ora in tutti gli appalti del Comune".

s.v.r.