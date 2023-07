Saldatori, gommisti, marmisti Lavorare in officina a 40 gradi L’aria condizionata? "Un soffio"

di Alessio Zaffini

Il consiglio, è ovvio e sempre quello: con Caronte, restate a casa nelle ore più calde della giornata. Ma che dire a chi al caldo non può sfuggire, perchè il caldo è "tutt’uno" col suo posto di lavoro, dove deve passare l’intera giornata? Prendi ad esempio l’officina ’MetalWeld’, dove si effettuano le saldature per vari tipi di metalli: "Alla mattina presto, anche se fuori è fresco, qui dentro si crea una sorta di effetto serra – racconta Marco Cecchini, titolare dell’azienda –. Il problema è che anche se lavoriamo con il portellone aperto, il caldo si fa sentire. Non possiamo utilizzare aria condizionata o apparecchi troppo refrigeranti, perché questo andrebbe ad influire sul nostro lavoro. In compenso, però, abbiamo una turbina che, nonostante produca aria tiepida, ci aiuta a rinfrescarci". Infatti, le temperature all’interno di un fabbricato possono raggiungere anche i 40°, numero che potrebbe salire con l’ondata di calore prevista in questa settimana: "Noi teniamo tutto aperto, ma quello che ci tradisce sono le divise in poliestere – commenta Augusto Terenzi, della Pneus Gomme –. C’è chi usa i pantaloncini corti per cercare di combattere il caldo, ma comunque sono tutti materiali sintetici che fanno sudare e rendono il lavoro difficile. Ogni tanto, magari, si fa un salto negli uffici, dove c’è l’aria condizionata, si fa un bel respiro e poi si torna a sistemare le gomme".

"Non è facile, specialmente a causa dell’umidità – dicono Davide Scatassa e Fabrizio Fazi, dei Marmi Genga –. Qua utilizziamo macchinari con l’acqua e quest’ultima evapora, creando non pochi disagi. Inoltre, quando si deve usare l’aspiratore, lo strumento adibito alla raccolta delle polveri, bisogna indossare mascherina e cuffie antirumore per ragioni di sicurezza: questi due elementi assieme fanno sudare parecchio e quindi ogni tanto, tra un marmo ed un altro, si deve fare una pausa per riprendersi". L’umidità, infatti, è un bel problema per chi lavora con macchinari che utilizzano l’acqua, per non parlare delle conseguenze che essa porta con l’evaporazione: "Anche se con il ventilatore, si va a creare una sorta di effetto phon – spiega Anthony Iasevoli, della Vetreria Pesarese Iasevoli –. Inoltre, nel pomeriggio, iniziano ad arrivare le zanzare, che poca tregua ci lasciano. Una lastra di vetro di circa un metro e mezzo pesa sui 3 chili, mentre le lastre più grandi (tipo vetrate) possono arrivare anche ai 100. Riuscire a trasportarle fino al furgone sotto il sole e con il calore eccessivo è dura". C’è anche chi, lavorando in zone arieggiate, riesce anche un pochino a fuggire alla calura, come Manuela, Veronica e Matteo, del Bar Golden Beach: "Fa caldo, ma tenendo tutto aperto si sopravvive – dicono –. Il problema è quando il vento che tira è caldo e si deve usare il fornetto per scaldare qualcosa. Stringiamo i denti".