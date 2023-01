Saldi, partenza fredda. "Le bollette spaventano"

di Tiziana Petrelli Partenza fredda per i saldi fanesi. L’abbassamento delle temperature e gli ultimi giorni di ferie (che hanno portato molti cittadini fuori città) hanno frenato la corsa agli acquisti. L’avvio della stagione degli sconti è stato infatti meno brillante del previsto e così i commercianti hanno tutte le ragioni per storcere il naso. In questi primi giorni di saldi i fanesi stanno spendendo molto meno rispetto all’inizio delle vendite promozionali di un anno fa: lo scontrino medio continua a scendere, il cassetto piange e in tutto questo i costi di gestione tornano a salire. Insomma, il morale degli operatori è basso nonostante i sorrisi che, nonostante tutto, non fanno mai mancare alla clientela. La speranza è che si verifichi presto una qualche inversione di tendenza. Eppure ieri mattina il centro di Fano era affollato. Mentre nel pomeriggio il passeggio era quello di una giornata qualunque e di buste in mano se ne sono viste davvero poche. "I saldi sono partiti? Io non me ne sono accorta - dice Lucia Vicini dell’omonimo negozio di abbigliamento - A parte i miei clienti abituali, a cui lo ‘sconto’ lo faccio tutto l’anno, non vedo pienone nei negozi. Secondo me i saldi stanno andando...