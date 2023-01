Saldi, partenza lenta ma ottimista "Sconti del 30%, poi aumentiamo"

di Giorgia Monticelli

Possiamo definirli dei saldi lenti ma ottimisti quelli iniziati ieri a Pesaro, che aprono le porte al primo grande evento commerciale del nuovo anno. Tra le vie del centro storico, già da ieri, i primi acquirenti frenetici passavano da negozio a negozio per cercare l’offerta migliore. Quasi tutti gli esercizi però pare abbiano avuto un’idea comune: "Per adesso partiamo con sconti del 20% o 30%, poi vediamo se modificare la rotta verso la fine del mese. Intanto, anche se è presto per dirlo, il movimento sembra esserci", ha sottolineato Uda Hrimis del negozio Bubble Gum in Galleria Roma.

Tra gli articoli più richiesti certamente cappotti e maglioni, delle volte anche con tessuti di qualità come cashmere o lana, ma anche giacche, completi e scarpe. Come nel caso di Filippo Andreatini che, all’interno del negozio Dolcini Dressing, cercava la calzatura adatta ad un’occasione speciale: "Aspetto sempre i saldi prima di comprare qualche capo, essendo questi prodotti non di prima necessità. Per quest’anno – continua – mi sono dato un budget di 100 euro, spero di rispettarlo".

Sulle truffe dei finti sconti, poi, chi compra sembra non porsi grandi problemi: "Siamo clienti abituali, conosciamo la merce del negozio – continua la fidanzata Giulia di Laurenzio – e sappiamo che sono onesti, in questi casi è sempre meglio rivolgersi a punti vendita di cui ci si fida".

A puntare il dito verso i furbetti delle truffe anche il commerciante Nicola Dolcini: "Una mancanza di rispetto che non riesco nemmeno a commentare. Per me sarebbe impossibile prendere in giro clienti che, ogni giorno, vengono in negozio per acquistare. Inoltre – aggiunge Dolcini -, è anche passata la polizia municipale per i consueti controlli dei prezzi nelle vetrine, sarebbe difficile sviare la legge".

Il vero andamento, comunque, lo si vedrà già da lunedì prossimo quando – dopo il primo weekend di saldi – si potranno tirare le prime somme sulle spese delle famiglie. Nel negozio Universodue, in piazzale Lazzarini, è il pantalone ad andare per la maggiore: "Vendiamo capi ricercati che soddisfano i gusti di una clientela giovane. Per ora vediamo ancora la gente presa dalle festività ma ci auguriamo che questi primi saldi del 2023 possano realmente rappresentare una buona ripresa per il mondo dell’abbigliamento – ha spiegato la titolare Daniela Pensalfini -. Il Natale, per esempio, non è andato male ma è necessario continuare, ed anzi, migliorare l’andamento".

Ad andare forte è anche l’abbigliamento per bambini dove i saldi rimangono, per le famiglie, un buon momento per accaparrarsi l’affare. Nel negozio Grön, dove ogni capo viene scelto rispettando la natura, si fanno sconti in base alla quantità di prodotti acquistata dai clienti: "Se un cliente ci compra 5 prodotti facciamo uno sconto del 50%, se ne acquista 3 del 30% e così via – spiega il titolare Andrea Narzi -. Una tecnica che abbiamo adottato e che sembra funzionare bene sia perché per noi, dandoci la possibilità di smaltire sempre in fretta la merce visto gli spazi ridotti che abbiamo in negozio, e sia per i nostri clienti che – conclude – escono sempre soddisfatti".