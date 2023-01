Saldi, tutto è pronto per il ’boom’

Oggi iniziano i saldi nelle Marche e quindi anche ad Urbino. Le svendite di fine stagione aprono la strada all’arrivo della Befana e aiutano a liberare i magazzini in un inverno che ancora non è arrivato. Ovviamente al centro di queste vendite c’è l’abbigliamento per cui il trend sarà nel togliersi alcuni sfizi che a prezzo pieno potevano risultare esosi per le tasche dei clienti, in testa gli accessori come le borse e l’alta bigiotteria. Poi c’è il capo importante. Su tutti un cappotto, vero ed unico carryover, ma anche golf e scarpe di qualità. Poi l’abbigliamento per i bambini che sono notoriamente soggetti a repentini cambi di taglie e gusti. Generalmente la gioielleria è esclusa, anche se il trend del bijou con piccole percentuali di sconto non è più un’oasi nel deserto.

Secondo Egidio Cecchini, segretario della Confcommercio di Urbino "i saldi in città e nel territorio saranno apprezzati dai consumatori. Questo per l’ampia scelta di prodotti, sopratutto di moda e di tendenza. La qualità in Urbino non manca e gli affari che si potranno fare in negozi e boutique saranno tanti. Va tenuto conto che, nel settore del fashion - prosegue Cecchini - i prezzi non sono aumentati quasi per nulla. Nei casi in cui un innalzamento c’è stato è molto meno rispetto altri settori dove l’aumento dell’inflazione è stato più forte. Anche per questo qualità e prezzi accessibili, uniti alle occasioni, ci fanno essere fiduciosi con un aumento di ricavi da saldi, rispetto allo scorso anno, del 10%. Questo potrà dare respiro a settori, come la moda, che si caratterizzano nel territorio per il coraggio e l’innovazione. Crediamo che i consumatori premieranno tutto questo".

Sicuro è, come confidato da alcuni commercianti, che i giorni pre saldi sono stati un po’ fiacchi dal punto di vista del passeggio in centro. Bisogna però considerare che questo è il primo periodo di saldi invernali senza restrizioni da Covid e che, quindi, le persone possono essere spinte a fare uscite verso altre città. Così come da pochi giorni sono terminate le compere natalizie. Inoltre, dato non scontato, in Urbino gli studenti rientrati dalle vacanze sono troppo pochi per dare lo sprint. Insomma siamo al fisco di inizio, ma le premesse dicono che sarà un bel campionato per l’Urbino dello shopping.

Francesco Pierucci