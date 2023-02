Sale la febbre del Carnevale Venduto il doppio dei biglietti

di Anna Marchetti Carnevale 2023, si parte con la sfilata dei carri allegorici: vola la vendita dei biglietti on line che passa dagli 849 venduti nella prima domenica del 2019 ai 1732 del pomeriggio di ieri. Buono anche l’andamento delle sfilate successive, con una tendenza al raddoppio in ogni data. Inoltre sale l’attesa per gli ospiti di questa domenica: Rossella Brescia, Ciccio e Baz di "Tutti Pazzi per Rds", il trio che tutte le mattine tiene compagnia a migliaia di ascoltatori con le loro gag e scherzi telefonici. Ad aprire il corteo, che vedrà sfilare "Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima" di Valeria Guerra, "Pop connection" di Luca Vassilich, "The dark side 50th" di Matteo Angherà e "Pacevolissimevolmente" di Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa, saranno la presidente della Carnevalesca Maria Flora GiammariolI, il sindaco Massimo Seri e il Vulón. Presente anche una delegazione del Comune di Cantiano, uno dei più colpiti dall’alluvione di settembre, e gli studenti della scuola primaria Giosuè Carducci. Tra gli ospiti anche il maestro Danilo Murzilli, la Cover Band "Abba the Best", San Marino Comics, i calciatori del Fano Calcio e rappresentanti del Carnevale di Novara. Poi il Carnevale entrerà nel vivo...