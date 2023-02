Sale operatorie a misura di bimbo Primi sei interventi in Day surgery

Appendiciti, tonsille e quant’altro. Primi interventi al San Salvatore di Pesaro. Lo rende noto l’Azienda sanitaria territoriale 1, che ha stretto un accordo con il Salesi di Ancona, ora divenuto operativo a tutti gli effetti. "Sono state effettuate – – spiega il sub commissario con funzioni sanitarie Edoardo Berselli –, le prime sei sedute in sala operatoria su pazienti pediatrici. L’obiettivo di questa collaborazione con la Chirurgia pediatrica del Salesi di Ancona, diretta da Giovanni Cobellis, e l’AnestesiaRianimazione pediatrica guidata da Alessandro Simonini, è il trattamento di patologie chirurgiche di Day Surgery in pazienti fra 0 e 16 anni. Trattiamo patologie chirurgiche come ernia inguinale, idrocele, cisti del funicolo, criptorchidismo, ernia ombelicale, ernia epigastrica e fimosi direttamente nel nostro territorio". "Riportando la chirurgia pediatrica al San Salvatore – continua l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – rispondiamo alle esigenze delle famiglie che potranno usufruire della competenza dei professionisti del Salesi senza spostarsi dal territorio, riducendo anche lo stress per i bambini".

"Una collaborazione – spiega il direttore di Pediatria dell’ospedale di Pesaro e Fano Lorenzo Tartagni – che prevede due giornate completamente dedicate al trattamento di patologie chirurgiche nel Blocco Operatorio del San Salvatore. Interventi resi possibili grazie anche alla collaborazione del direttore di Anestesia e Rianimazione Michele Tempesta". Attivi anche nuovi ambulatori in reparto per consulenze di chirurgia e di anestesia e rianimazione pediatrica. "Un servizio – conclude il commissario straordinario Ast, Gilberto Gentili – che ben si inserisce nell’ambito della riforma sanitaria che prevede il rafforzamento dei percorsi in ambito territoriale".