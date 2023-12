Sale sul tetto, precipita per 4 metri. Tredicenne grave a Torrette. Era con degli amici per il parkour

E’ caduto da quattro metri sfondando un oblò in plexiglass. Camminava infatti sul tetto della palestra dello Scientifico Marconi, al Campus. Perché fosse lì sopra non è chiaro, ma è certo che insieme a lui c’erano altri quattro amici due dei quali hanno dichiarato alla polizia di essere appassionati di parkour, la tecnica dei salti tra edifici o muri. Il risultato è che il ragazzino è precipitato all’interno della palestra volando per almeno 4 metri. Quando gli altri lo hanno visto a terra dal buco del tetto hanno avuto paura e sono fuggiti ma qualcuno ha chiamato i genitori del 13enne che sono arrivati di lì a qualche minuto. Anche il padre è salito sul tetto perché non c’era altro modo di entrare nella palestra essendo chiusa dall’esterno. Prima di accedere all’interno da parte dei soccorritori, sono passati non meno di venti minuti. Il ragazzo rispondeva alle domande e appariva in un primo momento cosciente ma subito dopo ha avuto momenti di mancamento. E’ stato subito soccorso e fatto trasferire all’ospedale di Torrette di Ancona dove è arrivato in eliambulanza in codice rosso. La prognosi è riservata.

Sul posto è accorsa una volante di polizia che ha provveduto. Gli agenti hanno provveduto ad identificare tutti i ragazzini presenti sul tetto e a farsi raccontare perché vi fossero saliti. La risposta è stata la stessa: ci andavano tutti perché era divertente. Per salirci, sono passati dal retro, sfruttando degli spuntoni in ferro. Una volta sul tetto, stavano lì anche delle ore. Probabilmente per il 13enne le escursioni sul tetto della palestra erano rare altrimenti avrebbe evitato il pericolo rappresentato da quell’oblò in plexiglass. Lo sapevano invece gli altri, due dei quali appassionati di parkour che evidentemente avevano deciso di salire sul tetto per fare qualche esercizio. C’è anche una scaletta di servizio che porta ancora più in alto, sul tetto di un altro edificio. Cadere da lassù sarebbe stato senza speranze. Invece la copertura della palestra è alta quattro metri e questo ha permesso al 13enne di salvarsi.

Poco più tardi, è arrivato sul posto anche il direttore generale della Provincia, proprietaria del Campus, Marco Domenicucci. Che ha detto: "Purtroppo questa di sera è zona franca. Recintare è impossibile e i mille anfratti si riempiono di ragazzi che si sentono liberi di fare ciò che vogliono. Abbiamo messo le telecamere, e sono funzionanti, ma a loro non interessa essere ripresi. Si sentono purtroppo immuni dalle regole".

ro.da