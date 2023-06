S’allarga il Bastione: 200 posti in più e la torre

La capienza del Bastione Sangallo passerà da 150 a 350 persone. Pronto il progetto di fattibilità tecnico economica curato dagli architetti del Comune, Cristiano Tenenti e Pamela Lisotta, per un importo di 570 mila euro. L’amministrazione comunale punta ad acquisire l’80% delle risorse attraverso un bando della Regione Marche specifico per le mura e le fortificazioni storiche. La parte restante sarà a carico del Comune con le risorse recuperare dall’assessorato all’Ambiente.

Elemento distintivo del progetto sarà la "torre d’assedio" da realizzare nella parte più nascosta del monumento, a fianco del passaggio pedonale che dalla Statale sale verso via Mura Sangallo. "Sarà una struttura in acciaio – hanno spiegato Tenenti e Lisotta – rivestita con listelli in laterizio simili alla tessitura del Bastione". La torre, che nasconderà la scala d’emergenza, sarà la terza via di fuga necessaria per aumentare la capienza della struttura.

Prevista inoltre l’eliminazione, anche attraverso una serie di passerelle, delle barriere architettoniche per consentire a tutti l’utilizzo delle varie "piazze". Al piano inferiore è stato progettato un bagno accessibile anche ai diversamente abili, nascosto nella cannoniera, mentre di fronte alla casamatta (IV livello) sarà prevista una piccola tensostruttura formata da tre vele.

I progettisti ci tengono a far sapere che tutte le strutture, dal corpo scala alle passerelle alla tensostruttura, sono reversibili e rimovibili con il semplice smontaggio. Questo consentirà, se le condizioni e le esigenze dovessero mutare, il facile ripristino dello stato dei luoghi.

"Alla faccia di chi dice che non facciamo nulla – ha commentato il sindaco Massimo Seri – voglio ricordate che solo nel mio primo mandato, ante Pnrr, abbiamo realizzato opere per 140 milioni di euro".

L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori da parte sua ha insistito "sull’opportunità offerta dal bando regionale da cui potrebbero arrivare l’80% delle risorse. Il progetto è frutto del lavoro della nostra squadra di tecnici, che è molto brava, ed è stato condiviso con la Soprintendenza".

"I fondi ci sono sempre – ha aggiunto Seri – ma sono alla portata solo di chi ha la capacità di intercettarli". L’assessore alla Cultura e all’Ambiente Cora Fattori ha ricordato che il Bastione, senza gli interventi previsti, sarebbe stato a rischio chiusura.

"Ora l’obiettivo – aggiunge Fattori – è quello di avviare i lavori per settembre in modo che per la prossima stagione si possa procedere ad una gara d’appalto per la gestione del Bastione che tenga conto delle nuove capienze".

Anna Marchetti