Salone del Mobile, che boom. Guerra o dazi? Non pervenuti: "Clima ottimo e noi i migliori"

"Pieno di gente che arriva da tutto il mondo. Tanti anche gli americani ed anche i russi presenti", dice Vittorio Livi della Fiam in diretta dal Salone del Mobile di Milano. Giri l’angolo, cambi padiglione e trovi Domingo Salotti con il titolare Filippo Antonelli: "E’ pieno di gente e se ne vedono di tutti i colori perché arrivano da ogni parte del mondo. Poco fa girava una delegazione che arrivava da Singapore. Pieno il Salone del mobile ma è pieno anche il centro della città, già da domenica". Roberto Malerba dell’omonimo mobilificio di Mombaroccio apre e chiude il discorso: "Ho un cliente americano davanti, risentiamoci dopo...". E questo mobilificio da anni esporta il 70 per cento del fatturato negli Stati Uniti.

Un clima positivo quello che si sta respirando a Milano al salone dove sono presenti 16 nostri produttori. Un’altra mezza dozzina è impegnata nel cosiddetto fuorisalone con eventi nelle vetrine che molti hanno nel cuore del capoluogo lombardo ad iniziare da Scavolini con la sua esposizione a Brera. Il clima è fortemente positivo e tutte le preoccupazioni legate ai dazi americani sembrano finite in cantina, così come non sembrano funzionare i blocchi commerciali con la Russia vista la presenza di buyer che arrivano dal grande paese dell’Est da sempre una delle migliori aree d’esportazione del mobile made in Pesaro. L’industria dell’arredo che è la seconda per occupazione in Provincia dopo la meccanica – circa 15mila addetti compreso l’artigianato – nel 2024 ha esportato negli Stati Uniti mobili per 75 milioni e mezzo con una flessione di poco più di 800mila euro rispetto al 2023. Il volume dell’export in Usa della provincia è circa il 60 per cento del totale della regione: 122 milioni di euro. Al salone di Milano presenti anche espositori nel settore Euroluce con la Karman.

"Da come sta andando in questo primo giorno – continua Vittorio Livi – il clima è ottimo. Arrivano da tutte le parti anche perché noi siamo i migliori e la qualità è sempre molto alta e apprezzata. E la gente chiede qualità anche se magari deve ora spendere qualcosa in più come accade con gli Stati Uniti". Filippo Antonelli continua: "La partenza è molto buona e il clima è molto positivo perché è pieno di gente. E, cosa strana, rispetto agli altri anni, è che molti operatori prendono appuntamento anche per sabato quando solitamente il giro dei commerciali finisce venerdì. Ed io ho clienti che arrivano sabato".

Chi ha un sorriso a tutto tondo è Roberto Malerba che esporta tanto negli Usa: "Quasi tutti quelli con cui ho parlato nel 90% dei casi erano operatori americani. Stiamo andando meglio dello scorso anno forse perché abbiamo maggiormente curato il design e il prodotto. Noi lavoriamo nel segmento alto, e benché ci siano comunque un po’ di preoccupazioni più che altro legate alla Borsa, se uno invece di spendere 100 spende ora 120 non cambia molto per un americano. Devo dire che è pieno anche di operatori russi. Il clima è molto positivo, poi vediamo, ma la partenza è sicuramente delle migliori". Pare che non ci saranno delegazioni istituzionali in visita. "Ma quassù non piange nessuno", dicono tutti.

