Salone mondiale siti Unesco, Urbino ci prova

Urbino potrebbe ospitare l’edizione 2025 del Wte, il Salone mondiale del turismo dedicato ai siti Unesco. La proposta è stata avanzata all’assessore al Turismo della città, Roberto Cioppi, che in questi giorni era all’edizione in corso a Torino, insieme al vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, e ad Amerigo Varotti (foto) ed Egidio Cecchini, per Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro. "Se ne riparlerà, vedremo di organizzarci - commenta Cioppi -. Noi saremmo felicissimi e tutti, in questi giorni, hanno visto che ci siamo sbattuti molto: eravamo un po’ dappertutto. Urbino ha avuto due occasioni di promuoversi, oltre a un tavolo dedicato alla comunicazione sul valore di essere sito Unesco, organizzato da Fondazione Santagata, che proseguirà. Tanti conoscevano la nostra città e hanno detto che ci sono stati e ci ritorneranno: la sinergia con Pesaro e il territorio per la questione Capitale italiana della cultura 2024 faranno da ulteriori attrattori".

Di tale sinergia si è parlato al desk di Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro. Secondo Varotti, la novità della rotazione del titolo di capitale tra i 50 comuni della provincia, una settimana a testa "è una bella cosa, che garantirà interesse continuo sulla nostra area, nell’anno. Oltre a promuovere Urbino e il territorio, a Torino abbiamo anche presentato le novità legate agli Itinerari della bellezza, annunciando che a ottobre lanceremo l’Itinerario dei teatri storici e la terza edizione dell’Itinerario archeologico, con due aggiunte".

Della sinergia tra Pesaro e Urbino, per il 2024, ha parlato anche Vimini, che ha parlato di un anno di eventi "in partenza soprattutto da Fano e con chiusura a Urbino, per poi lanciare la candidatura congiunta a Capitale europea della cultura 2033. Si è dato un forte senso di unitarietà territoriale: magari si pensava che tra noi non dialogassimo, invece non è così. In questi mesi proveremo anche a cambiare la narrativa, non puntando solo sul passato e su personaggi illustri, ma riprendendo il discorso di agroalimentare e sostenibilità, per affiancarsi a Urbino e premiarne lo sforzo nel biologico, partendo da Gino Girolomoni e dalla storia del biologico in provincia".