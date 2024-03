“Salsedine“ di Tecchi, un “divertissement“

Oggi alle ore 17,30 la Biblioteca San Giovanni ospita la presentazione del libro “Salsedine“ di Angelo Tecchi. "Questo mio ultimo romanzo (confidando che non sia proprio l’ultimo in senso assoluto, cioè in senso tombale) è quello che i francesi chiamano un “divertissement“ cioè – spiega l’autore – un romanzo di frizzante evasione ma tutt’altro che futile, di genere picaresco cioè furfantesco, bricconesco giocato a la ventura su percorsi estivi che sanno di mare, di salsedine appunto. Comunque questa è la storia: una specie di caccia al tesoro on the road, perché di denaro si tratta, il denaro che dà, che prende, che danna, il denaro che alla fine dei conti non è la cosa più importante del mondo, almeno così si dice, ma non tutti sono d’accordo...".