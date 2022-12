Pesaro, salta il bancomat delle Poste di Montelabbate: ricco bottino

Salta bancomat Poste: ricco bottino

Squarciato con una carica di dinamite il bancomat delle Poste di Montelabbate, in piazzale Garibaldi. Vi erano 80mila euro, che sono spariti. Una banda di malviventi è entrata in azione alle 5 di mattina del 24 dicembre piazzando una carica di esplosivo nell’intercapedine del bancomat. Lo squarcio provocato, che ha buttato giù dal letto mezzo paese, ha permesso ai banditi di far razzia di tutto il denaro che vi era senza lasciare nulla. Poi la fuga indisturbata utilizzando probabilmente un’auto rubato oppure una targa clonata. All’arrivo dei carabinieri di Montecchio, gli indizi per dare un nome agli autori del colpo apparivano pochi. Saranno le telecamere fisse dell’ufficio postale oltre che dei negozi che si trovano nelle vicinanze, a poter fornire qualche indicazione in più. E’ certo che fino a ieri sera gli inquirenti non erano riusciti ad individuare gli autori del colpo. I quali hanno calcolato tutto, anche il tempo che sarebbe occorso alle forze dell’ordine per raggiungere il centro di Montelabbate con l’innesco dell’allarme. Infatti l’auto dei fuggiaschi non è stata rintracciata. Da quanto si è appreso, i malviventi dovrebbe essere esperti del ramo avendo calibrato l’esplosione con gli eventuali rischi di incendiare le banconote. A quanto pare, la deflagrazione non ha intaccato il contenitore del denaro dopo che il coperchio della cassaforte è volato via.