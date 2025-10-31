Salta il 18° Rally delle Marche: "Poche adesioni e i costi sono alti"

Il 18° Rally delle Marche è stato annullato per carenza di partecipanti. La corsa si sarebbe dovuta svolgere l’8-9 novembre, facendo base a Urbino – con quartier generale, riordino e premiazioni – e attraversando i territori di Fermignano, Acqualgna e Urbania, come tappa conclusiva del Campionato italiano rally terra. Invece, alla fine, il titolo nazionale non sarà assegnato a Borgo Mercatale.

A comunicare "con rammarico" la decisione è l’organizzazione di gara, Prs Group: "Pur comprendendo le difficoltà del momento e le dinamiche del calendario sportivo, siamo costretti ad annullare la gara, il numero di adesioni registrato non è tale da giustificare economicamente l’organizzazione di un evento di questo livello – ha detto Oriano Agostini, patron del gruppo –. Siamo rammaricati, delusi, perché avevamo disegnato una gara inedita e ricca di contenuti, nondimeno il territorio aveva recepito bene l’evento, si aspettava una grande festa di fine campionato, il cui titolo si sarebbe assegnato proprio a Urbino. Per questa gara si pensava ad avere un’appendice, una prosecuzione importante anche nella stagione prossima. Da adesso, estremamente delusi da questa situazione, faremo un’ampia considerazione se sia il caso o meno di proseguire a lavorare per le gare su terra, di certo la nostra passione, ma che come in questo caso non rendono la giusta misura di quello che dovrebbe essere un campionato. Un campionato che riteniamo bello, avvincente e assai formativo, come ha evidenziato il crescente numero di piloti stranieri che da tempo corre sulle strade bianche italiane".

A sostituire il Rally delle Marche sarà il Rally del Brunello, il 28-29 novembre, a Montalcino, che assegnerà il titolo rally terra e le coppe Aci Sport. "Un sentito ringraziamento va alla Provincia di Pesaro Urbino e alle amministrazioni comunali coinvolte, Urbino, Fermignano, Acqualagna e Urbania, le quali hanno creduto nel progetto e hanno garantito il loro sostegno, mettendo a disposizione risorse, competenze e collaborazione – conclude Prs Group –. Il loro contributo è stato fondamentale e testimonia l’attenzione del territorio verso lo sport motoristico e sulla sua capacità di comunicare i luoghi che attraversa".

Nicola Petricca