"Salta il Biosalus, danno per la città"

Dopo quindici edizioni il Festival nazionale Biosalus viene cancellato. A rendere nota la notizia, che riguarda la manifestazione che si svolge usualmente in ottobre, è Federico Scaramucci, capogruppo Pd in consiglio comunale, che bolla subito come "Un grave errore" questa chiusura di un evento che raccoglieva consensi e soprattutto portava un gran numero di visitatori in città. Dice Scaramucci: "Nell’ultima commissione consiliare sulle attività produttive abbiamo appreso che quest’anno Biosalus non si terrà. Il Festival nazionale del biologico e del benessere olistico, da anni simbolo di eccellenza, sostenibilità e cultura del benessere, viene inspiegabilmente cancellato. Biosalus ha saputo attrarre migliaia di visitatori, generare economia per il territorio, offrire spazi di confronto tra operatori del settore, esperti, terapeuti, produttori bio, artigiani e cittadini. Ha dato voce a un’Italia che crede nel cambiamento, nella qualità della vita, in uno stile di consumo etico e sostenibile. Sopprimere un evento del genere, senza spiegazioni chiare, è una scelta miope e deludente. Non solo tradisce le aspettative di chi ha costruito, anno dopo anno, il successo del Festival, ma manda un messaggio preoccupante: la cultura olistica, l’ecologia, il biologico, il benessere profondo delle persone non sono più una priorità. E pensare che Urbino doveva essere la patria del Biologico!" Il Festival, organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale di Urbino, era partito nel 2007, interrompendosi solo negli anni del Covid, ed è portato avanti dal patron e fondatore Antimo Zazzaroni. Scaramucci però punta il dito verso l’Amministrazione, importante sostenitore dell’evento, sottintendendo un problema di mancato finanziamento: "Alla base di questa decisione ci sono scelte politiche, disinteresse, o – peggio – una visione che ignora il valore economico e sociale di eventi non convenzionali? Dove sono finiti gli investimenti nella promozione del territorio, nell’economia sostenibile, nelle pratiche virtuose? Urbino ha dimostrato, attraverso Biosalus, di poter essere un polo nazionale della cultura verde. Rinunciare a questo patrimonio è non solo un errore strategico, ma anche uno schiaffo al lavoro di operatori e all’intelligenza di un pubblico che in questi anni ha partecipato con entusiasmo e convinzione. Vogliamo risposte: perché Biosalus è stato cancellato? Chi ha deciso, con quale criterio? Quali alternative si propongono, se ci sono, per colmare questo vuoto? La nostra speranza è che questa sia solo una pausa e non un addio definitivo, ma non ci accontenteremo di rassicurazioni vaghe: occorre un impegno chiaro per far rinascere Biosalus ancora più forte e ambizioso di prima".

g. v.