Salta il faccia a faccia tra il centrodestra e il candidato sindaco dell’area civica De Leo. Posticipato il confronto programmatico

Saltato l’incontro del centrodestra con Giuseppe De Leo, candidato sindaco dell’area civica. I coordinatori e i segretari di Fratelli d’Italia (Loretta Manocchi) Lega (Alessandro Brandoni), Forza Italia (Enzo Di Tommaso) e Udc (Stefano Pollegioni) hanno deciso di posticipare di qualche giorno il confronto programmatico che si sarebbe dovuto tenere ieri pomeriggio alle 17, in attesa di conoscere l’esito della crisi politica regionale. L’appello al rinvio sarebbe stato avanzato da Forza Italia che prima aveva accettato di incontrare De Leo e poi ci ha ripensato, sembra su sollecitazione dell’altro possibile candidato del centrodestra, l’attuale assessore regionale Stefano Aguzzi. Dopo un tira e molla durato quasi due giorni, Fd’I, Lega e Udc hanno deciso di accogliere la richiesta di rinvio di FI per evitare di "aprire un ulteriore fronte di tensione, oltre a quello regionale".

Coordinatori e segretari fanesi hanno deciso di "attendere il rimpasto di giunta regionale" che servirà a capire la possibilità o meno di Aguzzi di di scendere in campo come candidato sindaco. "Rimaniamo aperti al confronto con De Leo – assicura Manocchi – che, comunque, non vuol dire sposare la sua candidatura a sindaco". Imperturbabile De Leo, che ha preso atto del rinvio ed ha confermato la sua determinazione "ad andare avanti fino in fondo" con o senza l’appoggio del centrodestra: "Incontro tanta gente che mi invitata ad andare avanti". Annunciata la sua candidatura a sindaco a settembre, De Leo continua a ribadire che il suo unico obiettivo è "fare l’interesse della città". Il confronto con il centrodestra avrebbe dovuto essere sui temi: la strada di Gimarra, per De Leo "da bloccare", la pista dell’aeroporto "da realizzare", il Waterfront di Sassonia da rivedere "perché non mi piace esteticamente e non mi convincono il bosco in riva al mare e l’eliminazione dei parcheggi".

De Leo è contrario anche al progetto dell’ex Agip (441mila euro): "Non si più creare un punto d’incontro in uno degli angoli più trafficati della città: meglio costruire un parcheggio con qualche albero a fianco". Poi c’è Aset " che deve rimanere pubblica, pur pensando allo sviluppo dei vari rami d’azienda (gas, acqua, rifiuti ndr). Sui partner di Aset, non ho pregiudiziali, il mio interesse è per chi offre maggiore sicurezza".