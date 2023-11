"Saltamartini e Acquaroli?. Non ci hanno tranquillizzato"

La maggioranza presenta un ordine del giorno per mantenere acceso un "faro" sulla sanità pesarese. Dopo l’ultimo consiglio comunale con il presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, per il Pd pesarese restano aperti tanti interrogativi "di cui attendiamo risposte dal Piano aziendale. Siamo stati accusati dai colleghi dell’opposizione – scrivono i consiglieri attraverso la capogruppo Anna Maria Mattioli – di strumentalizzare la sanità a fini elettorali, accuse che rispediamo al mittente. Non ci siamo inventati niente, non erano certo fantasmi i dirigenti che hanno analizzato il Padiglione F la scorsa estate alla ricerca di spazi per i reparti di Muraglia, prossimi agli spostamenti, paventando anche un nuovo trasferimento a Fano del punto nascite di Pesaro e l’accorpamento su di un unico piano dei reparti di Ostetricia e Ginecologia. Il direttore generale Nadia Storti in consiglio comunale non l’ha negato, ma ha dichiarato che dopo attente analisi i reparti materno-infantile resteranno inalterati. L’assessore Saltamartini, parlando dell’attuazione del Piano aziendale ha però annunciato che saranno fatte valutazioni sui due punti nascita di Pesaro e Fano in base a chi risponderà meglio alle esigenze del territorio. Sono continue le richieste dei pesaresi, degli operatori e delle famiglie sui temi della salute. Lo dobbiamo agli operatori dei laboratori di analisi cliniche ospedalieri sottoposti a turni massacranti e senza rispetto dei riposi e delle ferie e senza l’assunzione di una dirigenza stabile dopo il pensionamento del primario. Lo dobbiamo ai dipendenti e ai sanitari del Pronto soccorso e alle famiglie dei soggetti affetti da spettro autistico ai quali è stata negata la speranza della costruzione del centro di via Vatielli o anche a chi cerca una cura per i figli affetti da disturbi alimentari e psichici". E ancora contro l’opposizione: "Solo acredine e nessuna proposta per abbattere le liste d’attesa e l’esponenziale crescita della mobilità passiva. Governare vuol dire fare scelte importanti e alle promesse far seguire fatti concreti. Non abbasseremo la guardia, per il bene della salute dei cittadini e attenderemo le risposte dopo l’approvazione del Piano aziendale".

an.mar.