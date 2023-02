Saltamartini in tour nell’entroterra: "Ma certi servizi vanno migliorati"

L’Assessore alla Sanità e Vice Presidente della Regione Marche Filippo Saltamartini ha svolto l’altro ieri un lungo tour nell’Entroterra di Pesaro-Urbino accompagnato dai consiglieri regionali Giacomo Rossi e Giorgio Cancellieri. La visita dell’Assessore è stata seguita anche dal Commissario Azienda sanitaria Territoriale 1 dott. Gilberto Gentili e dal Direttore di Distretto ed ex Direttore Area Vasta 1 dott. Romeo Magnoni. Dopo il sopralluogo all’Ospedale di Urbino durante il quale Saltamartini accompagnato da Giorgio Cancellieri e dal Sindaco Maurizio Gambini ha avuto il modo di incontrare alcuni medici e discutere delle necessità e del ruolo di questo importante Ospedale interno, punto di riferimento per tutto l’Entroterra e non solo. La visita è poi proseguita anche con il Consigliere Giacomo Rossi presso la struttura sanitaria di Urbania, nella quale alla presenza del Sindaco di Urbania Marco Ciccolini e di Peglio Cristina Belpassi, l’assessore Saltamartini ha potuto osservare per la prima volta questo importante presidio con le potenzialità e i servizi che ancora vi sono presenti. "Ci sono parti interne di questa struttura- ha affermato l’assessore Saltamartini tra le migliori che abbia visto nella Regione". In un lungo dialogo con i medici si è poi convenuta l’importanza di implementare e migliorare alcuni servizi presenti. Il giro di Saltamartini è proseguito poi ad Apecchio, dove alla presenza del Consigliere Giacomo Rossi, di Gentili e Magnoni e del Vice Sindaco di Apecchio, è stata visitato il Centro del volontariato i quali come da tradizione apecchiese, non hanno fatto mancare una bella accoglienza all’Assessore e tramite il Presidente Demetrio Morganti hanno espresso il loro ringraziamento. "Sono orgoglioso – ha detto a sua volta Giacomo Rossi – di aver portato qui il nostro Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, un amico ed una grande persona. Ci tenevo che vedesse il Centro del Volontariato, dove grazie alla convenzione con la Regione Marche e al lavoro dei volontari, è attiva una importante postazione. Abbiamo parlato dell’opportunità del supporto a questa realtà e dell’implementazione di alcuni piccoli ma importanti servizi". Durante il pubblico dibattito Saltamartini ha accennato anche alla possibilità di poter istituire anche ad Apecchio l’"Infermiere di Comunità".

Amedeo Pisciolini