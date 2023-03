Saltamartini: "Trovata soluzione per le visite dell’ortottista al Celli"

Dopo la presa di posizione del Comitato Spontaneo per la sanità che disapprovava il trasferimento del servizio di misurazione del campo visivo e alla asportazione del campimetro dal nosocomio “Celli“, è arrivata la replica dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini il quale dichiara di aver trovato l’ortottista che presterà servizio al “Celli“. "Il recupero delle prestazioni sanitarie di prossimità nelle zone disagiate – afferma l’assessore Saltamartini – era e resta una priorità della Giunta guidata da Acquaroli e questo è stato il motivo degli incontri fatti qualche settimana fa a Cagli e Urbania. Dopo tali incontri si era deciso di rafforzare gli ambulatori specialistici in tutti i presidi di comunità. E’per questo che entro una settimana verrà ripristinato il servizio di misurazione del campo visivo a Cagli. E’stato infatti trovato un ortottista che presterà servizio all’ex Ospedale “Celli“ e questo mette la parola fine al tema dello spostamento delle attrezzature. Il direttore del distretto Romeo Magnoni e il dottor Stefano Venturi, direttore della UOSD dell’Oculistica di Urbino, hanno individuato infatti una figura che presterà servizio anche a Cagli con tempi e modalità che saranno adattati alle esigenze. Vorrei ricordare – aggiunge Saltamartini – l’imponente investimento del Pnrr per un nuovo Ospedale di Comunità. Questo significa che la regione vuole far diventare Cagli punto di riferimento sanitario per l’unione Montana del Catria e Nerone. Non per ultimo e nonostante la scarsità di risorse finanziarie e umane, ricordo la riapertura del centro di diabetologia: da aprile le visite, i controlli, le analisi, l’educazione terapeutica e l’addestramento verranno effettuati direttamente a Cagli, eliminando le trasferte dei pazienti ad Urbino".