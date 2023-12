Saltara, manca la scuola lezioni negli uffici comunali. La protesta dei genitori

Un gruppo di genitori degli alunni della scuola ‘elementare’ ‘Dezi’ di Saltara, sgomberata a inizio novembre 2016 a causa dei danni procurati alla struttura dal terremoto del 30 ottobre di quell’anno e i cui lavori di consolidamento e riqualificazione, iniziati nel 2019, non sono ancora ultimati, ha scritto al sindaco di Colli al Metauro per avere aggiornamenti sulle tempistiche e per chiedere una serie di misure da porre in essere nella sede provvisoria.

Da 7 anni e 1 mese, infatti, i bambini fanno lezione nell’edificio della delegazione comunale di Calcinelli, in cui ci sono anche alcuni uffici del servizio affari generali e dell’anagrafe, che viene ritenuto "inadeguato" dai genitori. "Innanzitutto – scrivono i papà e le mamme al riguardo – c’è grande urgenza di circoscrivere il perimetro scolastico con recinzioni alte che rendano inaccessibile lo spazio a terzi; perché le transenne attuali, ma in realtà qualsiasi tipo di transenne, non sono e non sarebbero efficaci". Altro aspetto è quello della segnaletica: "Per la sicurezza dei bambini in fase di intervallo, entrata, uscita, spostamento verso la mensa ecc., richiediamo sia l’apposizione di segnaletica specifica nelle aree circostanti e nelle vie limitrofe, sia una indicazione per chi entra con un veicolo nel cortile retrostante".

Tra le altre cose, i genitori avanzano l’istanza che tutte le 5 classi vengano poste al piano terra "perché in caso di evacuazione per cause di forza maggiore, non essendo presente una scala esterna, gli alunni si troverebbero a dover uscire dallo stesso passaggio degli uffici e della scuola di musica". Un’altra considerazione concerne i servizi igienici: "Non è più tollerabile che i bambini vadano nello stesso bagno usato dagli adulti, non solo insegnanti e bidelli, ma anche dipendenti comunali". L’altro tema, come detto, riguarda le tempistiche sui lavori nella sede originaria della scuola ‘elementare’, iniziati nel 2019, a fronte di un finanziamento del Miur di circa 1milione di euro, interrotti nel 2021 a seguito della risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto, e da allora mia più ripresi.

Sandro Franceschetti