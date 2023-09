Salto nella corte inglese con la musica di Pierlot

Da Gradara arriva un invito per tornare nel passato, ai tempi della Corte d’Inghilterra del XVI e XVII Secolo, con un concerto di danze rinascimentali e barocche. Sabato, alle 18.30, si esibirà nel loggiato sforzesco della Rocca il Maestro Philippe Pierlot (in foto), virtuoso gambista e direttore dell’ensemble Ricercar Consort, un anno dopo l’ultima volta. Titolo dell’iniziativa è "L’influenza italiana in Inghilterra. Concerto di danze per consorte di viole da gamba" e insieme al musicista belga ci saranno il Maesstro Fabrizio Lepri - musicista e docente di vuola da gamba, liuteria e organologia - e gli allievi del Conservatorio reale di Bruxelles. Il repertorio comprenderà musiche di Vincenzo Ruffo, Diomedes Cato, Giovanni De Macque, William Bird, John Dowland ed Enrico VIII, re d’Inghilterra e compositore. L’evento - a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti - sarà preceduto da una masterclass a cui parteciperanno gli stessi studenti e che si inserisce nel piano didattico-artistico per il recupero del repertorio musicale rinascimentale e del primo barocco italiano ed europeo. Per informazioni e prenotazioni: 0541964673. Le iniziative rientrano nel progetto nel progetto di "Rigenerazione e rifunzionalizzazione del borgo di Gradara per un rinascimento storico e artistico", finanziato dall’Unione europea.