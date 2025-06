Salucci, l’allarme in musica: "Non tagliate i fondi alla cultura"

Un appello chiaro, rivolto ai sindaci di Pesaro e Fano, per chiedere garanzie in un momento delicato per il mondo della cultura. L’Orchestra Sinfonica Rossini rompe il tradizionale riserbo e lancia pubblicamente un segnale di allarme. "Siamo preoccupati per il futuro" afferma il sovrintendente Saul Salucci. "Abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento propositivo, ma ora sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce". Quella di chi lavora nello spettacolo dal vivo, un settore segnato da fragilità strutturali, spesso trattato come capitolo di spesa da ridurre. Alla base un contesto mutato. Non si tratta di un taglio già deciso, ma di un cambio di clima. A Pesaro le tensioni esplose attorno ad ‘Affidopoli’ hanno acceso il dibattito sulla gestione dei fondi culturali. A Fano, i bilanci del Teatro della Fortuna hanno aperto una fase di riflessione su equilibri consolidati. In entrambe le città si parla molto di numeri e poco delle persone coinvolte.

"Finora hanno parlato presidenti, politici e commercialisti. Se i tagli sono necessari, che almeno si ascolti chi da trent’anni lavora a costruire cultura nel territorio", dice Salucci. L’Orchestra Rossini si è distinta per il proprio modello di gestione: importanti fondi ottenuti a livello nazionale, capacità di finanziamento privato, crescita progressiva. Oggi è il quinto soggetto per volume di affari nella regione, dopo istituzioni come Rof e Form. "Abbiamo creato un ponte tra il Conservatorio e il mondo del lavoro" spiega Salucci. "Senza strutture come la nostra, i musicisti del territorio non avrebbero uno sbocco lavorativo. Siamo un’impresa culturale, non un evento di passaggio".

Il rischio, se dovessero mancare i contributi comunali, è che venga compromesso l’intero equilibrio: minori contributi anche dal Ministero, che valuta la solidità del sostegno locale per l’assegnazione dei propri fondi. Con Andrea Biancani e Luca Serfilippi il rapporto è ottimo, ma Salucci invita i sindaci a non limitarsi a una logica di bilancio: "Si tratta di famiglie, artisti, lavoratori che operano e vivono sul territorio. Quando si parla di numeri, si pensi anche a loro". E lancia un messaggio: "Serve il coraggio di fare scelte. Se ci sono meno risorse, si guardi prima a tutelare chi crea occupazione stabile a livello locale. Questo si può dire con chiarezza, anche davanti a eventuali critiche". L’orchestra non chiede privilegi ma attenzione. Non si tratta di salvare qualche concerto, ma di mantenere in piedi un sistema. "La torre cade se manca un tassello. L’indotto della cultura è fatto di economia, formazione, lavoro. E non è sostituibile da iniziative una tantum". In chiusura, l’appello: "Non lasciamo soli i lavoratori dello spettacolo". Leonardo Damen