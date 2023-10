Salumi Corsini cerca staff: un operaio e un autista

Salumi Corsini, azienda alimentare a Ginestreto, è in cerca di due figure professionali da inserire all’interno del proprio team.

Si cerca un addetto o addetta alla produzione

per contratto di lavoro full-time (no turni), in cui non è necessaria esperienza e sarà possibile un affiancamento durante i primi periodi di lavoro.

La seconda proposta è riferita ad un autistatrasportatore, sempre per la stessa azienda a Ginestreto, con contratto di lavoro full-time e che sia in possesso di patente di guida cqc.

Per candidarsi, in riferimento ad entrambe le posizione, contattare via email ad amministrazione@salumicorsini.it e inviare il proprio curriculum vitae.