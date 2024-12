Salute, animali, uomo e ambiente. Un tavolo con esperti e specialisti

Una salute, un pianeta e un rapporto di interconnessione tra uomo, animali e ambiente. Sarà questo il focus di un incontro che si terrà domani mattina dalle ore 9 alle ore 12 alla sala Raffaello del Legato Albani (piazza della Repubblica); un convegno organizzato dal Lions Club Urbino assieme a ateneo, comune e Ast Pesaro e Urbino.

"Teniamo molto a questo evento – ha detto la segretaria del Club Simona Denti – per le collaborazioni che mette in campo, grazie alle quali avremo ospiti di caratura nazionale, ma anche perché il tema della salute è molto caro ai Lions e la formazione dei giovani in questo campo ci sta a cuore, tanto che verranno alunni dagli istituti Cecchi di Pesaro, Della Rovere Urbania e Mattei di Urbino". La giornata ha l’ambizione di affrontare la tematica ‘one health’, che significa ragionare in una logica olistica, interdisciplinare e di unità tra ambiente, uomo e animale nell’ambito di salute e sanità. "Le pandemie hanno dimostrato – prosegue il presidente Silvano Severini – che non si può affrontare la sanità solamente pensando alle persone. È importante preparare dei modelli su cui basare i sistemi sanitari e cambiare passo per rendere consapevoli le nuove generazioni". Al convegno, a ingresso libero per tutti, parteciperanno tra gli altri Giovanni Giuliani che parlerà del centro di recupero fauna selvatica, Simone Galeotti, docente Uniurb, su cambiamenti climatici e salute, Umberto Agrimi, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Filippini, direttore generale Sanità Animale del Ministero della Salute, Luciano Mucci, direttore facente funzioni della Medicina Interna di Urbino. "Le giovani generazioni – spiega Mucci - devono prendere consapevolezza che la salute dipende da ognuno di noi. E nel futuro i sistemi sanitari dovranno integrarsi proprio in direzione del ‘one health, one earth’, sia per prevenire malattie trasmesse da animali, sia nella ristrutturazione e progettazione dei sistemi sanitari".

Giovanni Volponi