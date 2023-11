Salute e sanità pubblica: si analizzerà il problema dell’invecchiamento

Oggi e domani all’Università di Urbino si parla di salute e sanità pubblica. Nel dettaglio sarà analizzato un tema di grande attualità: l’invecchiamento della popolazione e le risposte sanitarie. "L’invecchiamento della popolazione in Italia rappresenta una sfida inderogabile per il Servizio sanitario nazionale – spiega la professoressa Agnese Sacchi, docente del Dipartimento di economia, società e politica di UniUrb, tra gli organizzatori del convegno assieme al collega Francesco Vidoli –. In una cornice caratterizzata da differenze territoriali anche marcate e in cui agiscono contemporaneamente centro e periferia".

"Diventa fondamentale investire in servizi di assistenza e prevenzione della salute per affrontare le crescenti necessità delle persone anziane – prosegue Vidoli –. In presenza di risorse scarse, e perdita di potere d’acquisto con un livello di inflazione elevato come quello attuale, come allocare le risorse pubbliche assume un ruolo cruciale per progettare sistemi sanitari efficienti ed equi per individui, famiglie, imprese e istituzioni. Al contempo, identificare e misurare con correttezza i bisogni sanitari rappresenta un altro elemento imprescindibile".

Oggi l’apertura sarà alle 15 e, dopo i saluti istituzionali, interverrà Americo Cicchetti in qualità di direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Venerdì invece i lavori inizieranno alle 9.30. Il convegno, aperto a tutti, si svolge nell’aula rossa di Palazzo Battiferri, sede della facoltà di economia, in via Saffi 32.

fra. pier.