Salute mentale, ne parla Debora Serracchiani

Sarà recuperato venerdì alle 17.30 l’appuntamento dell’onorevole Debora Serracchiani con la città di Pesaro, che a novembre scorso l’aveva invitata a parlare di salute mentale, in un convegno poi annullato a causa di impegni nazionali urgenti della parlamentare del Partito democratico. "Non c’è salute senza salute mentale" è il titolo della tavola rotonda che si svolgerà nella Sala del consiglio comunale. La parlamentare Pd è infatti la prima firmataria della proposta di legge "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978 n. 180" a dimostrazione che "per il Pd la tutela della salute mentale è un priorità importantissima del nostro tempo".

"I disturbi mentali – continua la nota – sono in aumento ma nonostante questo stigmatizzati e non seguiti come necessario: mancano i medici e la spesa è ridotta all’osso. Il nostro Paese destina poco più di 60 euro per cittadino (risorse pro-capite nominali) e la situazione peggiora a livello regionale. Una battaglia prima di tutto culturale che passa anche attraverso la difesa della Legge 180". Con Serracchiani interverranno Vito Inserra presidente della Fondazione Libera.mente, i consiglieri regionali Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri, Luca Pandolfi assessore alla Solidarietà di Pesaro, Franco Pesaresi del Network Non Autosufficienza, Massimo Mari direttore del Dsm di Ancona, Vito D’Anza Coordinamento nazionale Salute Mentale e la sindacalista Loredana Longhin.

Intanto la consigliera Vitri evidenzia come, a causa della fuga dei medici, siano "saltate le visite psichiatriche programmate nei tre appartamenti protetti di Pesaro e nel centro per i disturbi da comportamento alimentare di Galantara". La consigliera ieri in Aula si è rivolta alla Giunta Acquaroli ricordando "l’urgenza di riattivare il servizio: gli attuali 19 ospiti, su 20 posti disponibili, degli appartamenti protetti di Pesaro (via Custoza, Petrarca e Flaminia), della Struttura residenziale riabilitativa e del centro diurno di via Redipuglia hanno subito l’interruzione delle visite psichiatriche settimanali, affidati solo a uno psichiatra da chiamare in caso di urgenze".