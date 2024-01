"Salute mentale, servono più soldi". Sì della Regione

I Cinque Stelle chiedono più soldi per la salute mentale. La giunta regionale si impegna a farlo. Sarà così? Intanto la consigliera Marta Ruggeri registra il risultato e vigila. "Serve un finanziamento appropriato per il servizio di salute mentale: la giunta regionale si impegni in tal senso". E’ questo il contenuto dell’interrogazione di M5S discussa lunedì nel consiglio regionale e presentata per richiedere un intervento urgente dell’esecutivo regionale. "Una domanda più che lecita – spiega la capogruppo di M5S Marta Ruggeri – visto che nell’atto ho dovuto richiamare una risoluzione del 2021 approvata all’unanimità, dove si chiedeva l’innalzamento della spesa da destinare al settore della salute mentale al 5% del Fondo sanitario nazionale". Aggiunge Ruggeri: "La spesa destinata alla salute mentale nella nostra regione è di circa 2,3%, nettamente inferiore alla media nazionale che è del 3,4% della spesa sanitaria. Ovviamente una spesa così ridotta produce personale insufficiente per avere un corretto funzionamento dei servizi e delle prestazioni. Una situazione alquanto preoccupante se consideriamo che in una città come Fano non ci sono strutture residenziali dedicate a persone affette da demenza e malattie come l’Alzheimer, necessarie e fondamentali per una popolazione che invecchia". L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini nella sua risposta ha assicurato che tra gli obiettivi della giunta c’è quello di raggiungere il 5% della spesa, "ma da consigliera – commenta Ruggeri – non mi sono dichiarata pienamente soddisfatta, perché vorrei vedere i risultati di questo impegno, solo allora potrò essere contenta del risultato ottenuto per la comunità".