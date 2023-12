Salute, progetto Movis diventa anche online

Benessere e salute. Un incentivo al vivere meglio, specie dopo la comparsa e la cura di un tumore. Questo è il progetto Movis, movimento oltre la cura che dal 2018 ha stilato un protocollo di vita e studio tra Università di Urbino e dipartimento di scienze motorie. Ma anche con il reparto di oncologia del nosocomio ducale, con la collaborazione di Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e partner scientifico del Progetto multicentrico DianaWeb. Oggi tutto questo si amplia con una sezione online e dunque per un accesso da remoto e più snello.

Il corso online è stato presentato all’Università di Urbino, "si chiama Movis Healt Care e vede gli interventi dei professionisti della salute e i docenti del dipartimento di scienze motorie e scienze biomolecolari. Per partecipare al corso online è necessario accedere al canale YouTube o a quello Mooc di UniUrb, gratuitamente", spiega la professoressa Elena Barbieri.

"La parte online l’abbiamo pensata per aiutare le pazienti e per permettere loro di rivedere i passaggi, una sorta di ripasso su alimentazione, attività fisica e fattori di rischio. Non solo per loro ma anche per i familiari e caregiver – spiega l’oncologa Rita Emili –. In questo territorio è un unicum ma anche a livello nazionale lo è, diviso per supporto psicologico, alimentazione e attività fisica. Il progetto ci ha dimostrato come seguire parametri di movimento e alimentazione aiutano tanto le pazienti, le loro famiglie e chi non ha patologie tumorali. Ecco perché è utile a tutti". Tutti i dettagli e i corsi sono disponibili sul sito eventi.uniurb.it/movis/

Francesco Pierucci