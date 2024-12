’Salva-discarica’: caos nel Pd. Morani sta con Biancani: "Ma qui Riceci non c’entra"

Discariche dagli attuali 1500 metri a solo 500 metri dalle case. Questo l’emendamento dei sindaci della Provincia al piano regionale dei rifiuti che dovrà essere votato venerdì all’Ata. Micaela Vitri, la consigliera regionale Dem, ha scatenato l’inferno accusando il sindaco Andrea Biancani di voler sdoganare in questo modo la discarica di Riceci. L’esponente del Pd che ha dato fuoco alle polveri, ieri rispondeva: "Ho già detto tutto".

Ma lei è ha fatto una campagna elettorale mano nella mano con Biancani. Cosa è successo?

La risposta: "Andatevi a rileggere il programma elettorale delle amministrative". Fine delle trasmissioni. Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia tirato in ballo assieme a Ricci come un suggeritore del documento della Vitri, la prende a ridere: "Qui si sta parlando del nulla. E prima di parlare bisogna aspettare i fatti, e poi nel caso intervenire. Qui si stanno facendolo solo chiacchiere e non commento nemmeno sotto tortura".

Chi invece si schiera apertamente e completamente con la linea di Andrea Biancani e con i sindaci sulla mozione dei sindaci da votare all’Ata, è l’ex sottosegretario del Pd Alessia Morani. "Qui siamo di fronte ad un grande equivoco – dice – perché si va a sovrapporre il piano regionale dei rifiuti con la discarica di Riceci che non c’entra assolutamente nulla. Così come non c’entra assolutamente nulla Marche Multiservizi. Io affronto il problema da donna delle istituzioni e non da componente di un comitato, per cui sono in linea con la posizione di Biancani e dei sindaci. Esiste un problema rifiuti e dobbiamo cercare di adeguare le normative regionali a quelle delle altre regioni vicine e cioè discariche pubbliche a 500 metri dalle case. Perché i rifiuti bisogna smaltirli e le nostre sono in esaurimento. E questo comporterà in futuro bollette triplicate per imprese e per le famiglie. Questo è il compito del pubblico, se poi si vuole lasciare il tutto in mano ai privati e alle varie Aurora (la società che ha proposto quella di Riceci, ndr), la gente deve capire che questi signori fanno i loro interessi, vogliono guadagnare e non sono benefattori. Quindi una questione che non riguarda Riceci che è già morta e sepolta. Mauro Tiviroli ad di Marchemultiservizi? Deve pensare e portare la società ad essere leader a livello regionale perché qui si sta ragionando tra nani che se la dovranno vedere poi con i colossi del settore".

Tutto un giochino, sostengono, per i voti degli ecologisti. Lei cosa dice?

"Dico che tra i candidati alle prossime elezioni regionali c’è una certa agitazione".

m.g.