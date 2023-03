"Salvare il Metauro dissalando il mare Adesso ci crede anche il ministro"

Dissalare l’acqua del mare per fronteggiare la siccità. Tra chi propone da almeno un quinquennio, in chiave locale, questa soluzione, c’è Giampaolo Baldelli, ex presidente dell’ordine regionale dei geologi. Baldelli, alla luce delle recenti aperture del governo e di parte del mondo politico verso questa strada, evidenzia: "Quando sostenevamo che per risolvere il problema della crisi idrica del fiume Metauro, che alimenta gli acquedotti di Pesaro e Fano, bisognava ricorrere alla desalinizzazione dell’acqua dell’Adriatico, la nostra proposta veniva considerata dall’amministratore delegato di Marche Multiservizi fantasiosa e non realizzabile. Certo, per fronteggiare la siccità dovremmo anche riparare le tubature degli acquedotti che perdono in media il 30% della risorsa che trasportano, dovremmo recuperare l’acqua dei depuratori e dovremmo utilizzare al massimo l’acqua piovana. Ma oggi, finalmente, prendiamo atto con soddisfazione che a livello nazionale si comincia ad affrontare e ad approfondire il problema idrico sottolineando quanto da noi affermato in tempi non sospetti".

Il geologo aggiunge: "Lo stesso ministro dell’ambiente, Pichetto Fratin, sostiene che costruire dissalatori diventa ‘una misura tra le più efficaci ad affrontare l’emergenza’. E anche il ministro della protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, ha detto che ‘investire in dissalatori e depuratori é uno dei nostri obiettivi’ guardando altresì ‘al modello israeliano per ridurre gli sprechi, ad esempio non usando acqua potabile per irrigare i campi’". Baldelli conclude: "Va rimarcato che sono interessati alla dissalazione il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Genova Marco Bucci; inoltre, l’acquedotto pugliese sta avviando la gara per il più grande impianto di desalinizzazione d’Italia. Insomma, eravamo tutt’altro che falsi profeti".

Sandro Franceschetti