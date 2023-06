Salvata dai vigili del fuoco Vitella si perde nel dirupo L’allevatore dorme con lei

di Davide Eusebi

Ha cercato la sua vitella che era scappata per otto ore a Serrungarina. L’ha trovata in fondo a un dirupo aprendosi la strada tra la boscaglia fitta con la motosega, poi ha deciso di dormire con lei per proteggerla dai lupi e all’alba sono arrivati i vigili del fuoco che hanno imbracato l’animale e l’hanno salvato in elicottero. E’ la disavventura a lieto fine che hanno vissuto Michele Vitali, 52 anni, allevatore di Serrungarina, e la sua vitella di quattro quintali.

Vitali, cosa è accaduto?

"Stavo spostando le mucche nei miei box quando due di loro sono scappate. Una devo ancora ritrovarla, l’altra invece l’ho recuperata"

Come?

"E’ stata una impresa. La vitella si era infatti incamminata giù nella fitta boscaglia, in un luogo inaccessibile, tra rovi e vegetazione vergine, fino in fondo al dirupo".

E lei?

"Io non mi sono arreso, sono partito alle 11 e l’ho trovata alle 19. E’ stato molto faticoso, ho dovuto seguire i sentieri dei cinghiali, ho anche strisciato a terra per incunearmi nella macchia, mentre mio figlio mi faceva arrivare l’acqua. Sono morto dalla fatica ma alla fine l’ho trovata, ho seguito le sue tracce, era arrivata nei pressi di un fosso, ma riportarla indietro era impossibile. Troppo impervio il luogo. Così ho avvisato i soccorsi. I vigili del fuoco sarebbero venuti a prenderla con elicottero alle prime luci dell’alba, ma io non me la sono sentita di abbandonare l’animale".

Ha dormito con la vitella?

"Sì, le ho messo una corda al collo e l’ho legata a un albero. Quindi si è adagiata a terra e io con lei. Era troppo pericoloso abbandonarla, i lupi l’avrebbero probabilmente sbranata come hanno fatto con le mie sedici pecore alcuni anni fa. Così ho passato la notte di fianco alla mia mucca, dormendo in un luogo che non avrei mai immaginato, nell’erba, e anche al freddo perchè di notte la temperatura scende parecchio tra i calanchi: la campagna è come il mare, di giorno fa caldo, ma di notte se non ti copri senti freddo. Fino a mezzanotte si stava bene, poi mica tanto. Però l’importante era che la vitella era tranquilla e io anche e questo contava. Mi sono sdraiato a distanza di sicurezza, ma lei sapeva che io c’ero. Diciamo che ho riposato poco, ma che grazie a me non si è avvicinato nessun animale a farle del male".

Com’è finita?

"Verso le 5,30 sono arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco si sono mossi alle prime luci dell’alba e hanno imbracato la vitella e sollevata con un elicottero, dopo averla sedata per non spaventarla. Sono stati bravissimi, non era facile operare in quelle condizioni"

E l’altra mucca?

"Ha preso la via del monte della Mattera, ma io ero sfinito dalla ricerca della prima e non avevo la forza di mettermi sulle sue tracce. Dovevo scegliere, o una o l’altra".

Cosa pensa di quello che ha vissuto?

"Che gli animali non sono da meno delle persone, anzi, e che meritano il nostro affetto a prescindere. Non è solo una questione di soldi, gli animali meritano il nostro aiuto se e quando possiamo. Essi non sono come gli uomini, a volte invidiosi e cattivi, non ci farebbero mai del male se non per difendersi. Un animale merita rispetto e affetto e lo dico da allevatore che vuole bene alle sue creature. Credo che il mio gesto sia stato normale. A volte mi dico che gli animali hanno da insegnare all’uomo la bontà e l’amore disinteressato"