Salvataggio in mare a Gabicce Mare: maxi esercitazione della Guardia Costiera

Tanti turisti hanno assistito all’esercitazione di salvataggio, coordinata a Gabicce Mare dalla Capitaneria di Porto di Pesaro nelle acque di balneazione di fronte agli stabilimenti balneari 34 e 35. Ieri mattina sono stati impiegati diversi uomini e mezzi nell’operazione Mare Sicuro 2023, condotta come ogni anno dalla Guardia Costiera da metà giugno a metà settembre. Lo scopo è di vigilare i nostri mari anche per proteggere le vacanze di cittadini e turisti, segnalando abusivismi e salvando tante persone, 1.161 finora. Nel progetto rientra anche la dimostrazione di Gabicce Mare, che grazie alla società "NEMO Salvataggio" e sotto lo stretto coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro, ha inscenato un soccorso in mare. Gli assistenti bagnanti, guidati dal responsabile di "NEMO" Paolo Bratti, di fronte a tanti curiosi sulla spiaggia hanno simulato manovre e protocolli operativi come: recupero di pericolanti in acqua, recupero e relative manovre di rianimazione con l’ausilio del pattino di salvataggio, recuperi tramite le tavole "Rescue Board" che sostituiscono il pattino per interventi di soccorso in caso di mare mosso e infine recupero con moto d’acqua. L’area di balneazione interessata all’esercitazione è stata pattugliata dal battello G.C. B 126 della Capitaneria di porto e sulla spiaggia ha preso parte alla dimostrazione il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare insieme agli assistenti bagnanti della "NEMO Salvataggio". E’ stata una dimostrazione assistita con interesse da tante persone. I turisti hanno potuto ascoltare dal vivo le comunicazioni con la sala operativa della Guardia Costiera, presenziando anche alle manovre di primo soccorso che si possono rilevare fondamentali nei primi istanti delle situazioni d’emergenza.

lu. ard.