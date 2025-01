Pescatore si sente male: salvataggio in alto mare a Pesaro

Pesaro, 7 gennaio 2025 – Salvataggio in alto mare, stamattina, per un pescatore di 60 anni che è stato colto da un malore mentre si trovava a bordo di un peschereccio fanese. L’imbarcazione si trovava a circa 35 miglia al largo del porto di Pesaro quando l’equipaggio ha chiesto aiuto. L’uomo, di origine straniera, si era improvvisamente sentito male e aveva bisogno di cure urgenti. Dopo la chiamata di emergenza la macchina dei soccorsi si è prontamente attivata. È stato il comandante del peschereccio ad allertare la sala operativa del compartimento marittimo di Pesaro. A coordinare le operazioni è stata la sala operativa del settimo maritime rescue sub center ed è stata inviata sul posto la motovedetta della capitaneria di porto di Pesaro, con a bordo il personale medico del 118.

L’equipaggio della guardia costiera, tempestivamente, ha provveduto al trasbordo dell’uomo che è stato immediatamente sottoposto alle cure del caso da parte dei sanitari a bordo. Sempre via mare l’uomo è stato poi trasportato al porto di Pesaro dove, ad attendere il suo arrivo, c’era l’ambulanza che lo ha trasportato, in condizioni stabili, all’ospedale San Salvatore.

“La salvaguardia della vita umana in mare resta da sempre il fine ultimo della funzione della ricerca e soccorso in mare della guardia costiera – si legge in una nota inviata dalla capitaneria di Pesaro – le cui donne e uomini sono chiamati ad intervenire, spesso, con condizioni di mare proibitive”.