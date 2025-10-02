Salvataggio sul cavalcavia, il Prefetto ringrazia tre poliziotti

Un riconoscimento che vale più di tante medaglie: ieri mattina il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha voluto stringere la mano e ringraziare pubblicamente tre giovanissimi agenti della Polizia di Stato che lo scorso 19 settembre hanno evitato una tragedia. Sono Giulia Marzano, Davide Maggini e Francesco Evangelisti, in servizio al Commissariato di Urbino, protagonisti del salvataggio di una ragazza che, in preda alla disperazione, si era spinta sul ciglio del cavalcavia sopra la strada che collega Urbino e Pesaro, in località Gallo di Petriano.

Alla cerimonia, che si è svolta ieri in Prefettura, erano presenti anche il Questore Francesca Montereali e il dirigente del Commissariato di Urbino, Stefano Seretti. Un momento sobrio, senza retorica, ma con la forza concreta di un "grazie" istituzionale che ha voluto sottolineare il coraggio, la lucidità e la prontezza dei tre poliziotti.

Il fatto risale al turno serale del 19 settembre. I tre agenti, con poco più di cinque anni di servizio complessivi, sono intervenuti dopo una segnalazione. Una giovane donna si era portata sul punto più pericoloso del cavalcavia, in bilico sul vuoto: bastava un passo falso per trasformare un tentativo di aiuto in una tragedia. La sinergia dei tre è stata determinante. Con calma, empatia e professionalità hanno instaurato un contatto con la ragazza, riuscendo a farla desistere e a condurla in un luogo sicuro.