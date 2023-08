"Salvate la Casa delle Cesane a Fossombrone" - Appello del Poeta Piersanti

"Salvate la casa delle Cesane". Un appello lanciato dal poeta e scrittore Umberto Piersanti durante la Festa del Duca. E fatto proprio e rilanciato da Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Vicario di Urbino Capoluogo, i quali sostengono la forte dichiarazione di Piersanti in merito all’assoluta necessità di fermare il degrado della celeberrima casa diroccata delle Cesane: "Ci sono luoghi importanti - sono state le parole di Piersanti - anche non per un valore artistico. La casa diroccata che si vede dalla provinciale, vero e proprio simbolo in degrado del panorama del gruppo montuoso delle Cesane, significa la loro storia. Cacciatori, contadini e pastori, un mondo che più non esiste è lì raffigurato in quelle pietre. Bisogna assolutamente impedire che queste pietre crollino definitivamente e si perdano nei campi".

Londei e Giovanetti si associano all’appello di Piersanti: "Chiediamo alla Regione Marche (proprietaria, ci risulta, dell’immobile) di fermare il degrado e restaurare l’esistente". All’appello si associa anche il consigliere comunale Federico Cangini.

g. v.