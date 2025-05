Salvati 4 dispersi a Carpegna

Avevano perso l’orientamento ma i Vigili del Fuoco li hanno aiutati a ritrovare la strada. E’ quanto accaduto martedì sera, intorno alle 20,40 a Carpegna. I Vigili del Fuoco sono per soccorrere quattro persone che avevano perso l’orientamento in una zona con diversi sentieri. La squadra di Macerata Feltria sul posto, grazie alle indicazioni fornite dalla sala operativa di Pesaro, ha raggiunto gli escursionisti affaticati e infreddoliti e, dopo averli rifocillati, li ha accompagnati con una jeep alle proprie auto.

E ieri pomeriggio intorno alle 17 i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Fossombrone, in via Garibaldi. All’interno di un’abitazione del centro storico, infatti, è crollata una scala che, dal piano terra conduce al seminterrato, a causa del cedimento di un solaio. E’ rimasta coinvolta una signora che tuttavia non ha riportato gravi lesioni e ha anche rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto personale del 118.