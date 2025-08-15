Crolla a terra per strada, salvato anziano: sinergia perfetta di 118 e polizia

Pesaro, 15 agosto 2025 – È crollato all’improvviso mentre attraversava, senza neppure il tempo di chiedere aiuto. Un passante, notando il corpo riverso sull’asfalto, ha lanciato subito l’allarme al 118. E’ quanto avvenuto mercoledì pomeriggio, all’angolo tra Strada della Romagna e via Arno, e l’intervento dei soccorritori ha fatto la differenza tra la vita e la morte per un uomo di 78 anni, pesarese, cardiopatico e portatore di pacemaker. Quando l’equipaggio del 118 è arrivato sul posto, il paziente era già in arresto cardiocircolatorio: parametri vitali assenti, nessun segno di coscienza. Due cicli completi di rianimazione con il defibrillatore, alternati alla respirazione assistita, hanno permesso di registrare un flebile ritorno dell’attività cardiaca.

A rafforzare la catena dei soccorsi, in quei momenti concitati, sono stati due agenti della Squadra volante della polizia, inviati dalla sala operativa perché in un primo momento non era chiara la dinamica del crollo. Constatata l’emergenza medica, i due poliziotti non hanno esitato a mettersi letteralmente in ginocchio accanto all’uomo, alternandosi con i sanitari nelle compressioni toraciche per oltre venti minuti. Quando il cuore ha ripreso a battere è stato caricato in ambulanza. Le sue condizioni restavano però critiche e il trasporto in codice rosso verso l’ospedale è avvenuto con la scorta della Volante, per guadagnare ogni secondo possibile. Al pronto soccorso è stata eseguita subito una Tac per escludere un eventuale trauma cranico dovuto alla caduta: l’esame è risultato negativo. Il paziente è stato quindi trasferito nell’Unità di terapia coronarica, dove si trova tuttora. Nel frattempo, i familiari hanno confermato la lunga storia clinica dell’uomo, sottoposto a terapia quotidiana per patologie cardiache.

Quello di mercoledì pomeriggio è stato un intervento esemplare di coordinamento tra sanitari e forze dell’ordine, in cui la tempestività, la preparazione e anche la resistenza fisica hanno giocato un ruolo decisivo. Un’azione a più mani che, almeno per ora, ha regalato all’uomo una possibilità in più. Perché in casi come questo, lo sanno bene i soccorritori, ogni singolo secondo può pesare come una vita intera.