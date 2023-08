Salvato dai pompieri con l'elicottero Drago: escursionista paralizzato dai crampi a Cagli

Stava facendo trekking insieme a due amici, ieri pomeriggio, lungo un sentiero nella zona di Pieia, quando a un tratto un attacco di crampi alle gambe lo ha immobilizzato. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Cagli e dell’elicottero Drago 53 da Arezzo per recuperarlo in quel sentiero impervio e metterlo in salvo. Protagonista della disavventura un 30enne di Senigallia, affidato alle cure del 118.

A dare l’allarme sono stati i due amici che erano in compagnia del 30enne.