Salvato escursionista a Pieia e recuperate due ragazze all’Alpe della Luna

Serie di interventi ieri da parte dei vigili del fuoco tra Cagli, Lunano e Alpe della Luna, nel comune di Borgo Pace. Nel primo caso, i pompieri sono intervenuti a Pieia per portare soccorso ad un escursionista che era caduto fratturandosi un femore. Non potendo assolutamente muoversi, ed essendo in una zona impervia, è stato necessario far intervenire un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Arezzo. Grazie ad un verricello è stato possibile issare a bordo il malcapitato escursionista e portarlo nel più vicino ospedale. Il secondo intervento è stato fatto nel primo pomeriggio all’Alpe della Luna dove due ragazze avevano chiesto aiuto perché affermavano di essersi perse tra i sentieri e temevano che la notte le sorprendesse nel bosco. Così sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Macerata Feltria (altri distaccamenti più vicini erano impegnati) e dalla Toscana. Gli sforzi hanno portato all’individuazione delle due spaventate ragazze con successivo recupero in sicurezza.

Terzo intervento nella sera di ieri a Lunano, dove ha preso fuoco per cause da accertare il tetto di una casa di vaste proporzioni con le famiglie che abitano ai piani inferiori. E’ stata decisa l’evacuazione delle famiglie per il contenimento dei danni provocati dal fuoco. Fino a sera, metà della copertura era bruciata. Si cercava di salvare l’altra.