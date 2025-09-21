Salvato in riva al mare. Muore sei giorni dopo

Oggi primo giorno d’autunno, si tirano in remi in barca. Finisce una lunga stagione durata ufficialmente, in seguito al provvedimento del ministro Matteo Salvini, qualche settimana in più rispetto agli anni passati, dal 17 maggio al 21 settembre. Ma adesso, nonostante le temperature ancora elevate, è finita. E mentre i bagnini tolgono ombrelloni e lettini, il gruppo di soccorritori acquatici della Nemo lifeguard, il team di Paolo Bratti che opera nelle spiagge di Gabicce Mare, Cattolica e Fiorenzuola di Focara si accinge a smontare le torrette di salvataggio. E si fanno i bilanci. "La stagione è stata impegnativa, soprattutto all’inizio, tra giugno e luglio – racconta Paolo Bratti – . Abbiamo fatto una ventina di interventi, soprattutto per malori, traumi e per due sindromi da annegamento". Purtroppo proprio di ieri è la notizia che l’anziano, soccorso la settimana scorsa dal team di Bratti al bagno 26 in seguito ad un malore causato da un arresto cardiaco, non ce l’ha fatta. L’uomo, 82 anni, di Bergamo era a Gabicce Mare in vacanza: mentre era in riva al mare si è accasciato al suolo. Grazie al pronto intervento del team che si avvale nei suoi interventi di presidi sanitari efficaci, il paziente è stato ricoverato al pronto soccorso e poi in rianimazione all’ospedale di Pesaro. La polmonite causata dall’ingestione di una grande quantità d’acqua, ha però aggravato il quadro e non gli ha lasciato scampo.

Durante la stagione, due invece i salvataggi da sindrome di annegamento andati a buon fine. La soccorritrice Serena Faraoni, all’inizio dell’estate ha portato in salvo un fratello e una sorella minorenni, mentre Nikola Sozzi è riuscita a estrarre dall’acqua un anziano che si era trovato in difficoltà dopo essere stato colpito da un’onda che l’ha fatto bere, mentre stava nuotando sul dorso. "Tra gli altri interventi che abbiamo fatto, molti hanno riguardato eventi traumatici – prosegue il titolare della Nemo Lifeguard – , in particolare cadute dagli scogli e dalle scale". La maggior parte delle cadute sono avvenute dalla scalinata storica di Gabicce che collega i due lungomari, quello alto con quello basso: una donna in seguito all’incidente ha riportato gravi lesioni al capo e alle spalle. "Fortunatamente – racconta Bratti – dopo un inizio di stagione molto impegnativo per il numero di interventi, in agosto la situazione è stata più tranquilla".

Beatrice Grasselli