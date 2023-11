Salvato ‘Luigi’, lupo di mare. Aveva fratture al bacino. Andrà in centro veterinario

Luigi, non Martina: a guardare meglio la lupacchiotta che per qualche giorno ha fatto tana LungoFoglia, sotto la palafitta del ristorante La Baita, tra i due porti, s’è rivelato essere un maschio, adulto, in precarie condizioni di salute. Tanto che gli esperti del Cras Marche, Centro regionale recupero animali selvatici, con abilità e tempismo, ieri, hanno preso l’animale per trasferirlo al Cras di Monte Adone nel bolognese, riferimento nella rete di salvaguardia faunistica, per il centro veterinario interno di assoluta eccellenza per la cura di specie di interesse conservazionistico come il lupo. "Dai primi riscontri – osserva l’assessore Enzo Belloni – sono emerse fratture al bacino per un probabile impatto con un automezzo. Il pomeriggio stesso è stato trattato. Se Lupo Luigi si riprenderà sarà merito dell’intervento degli operatori del Cras, coordinato dal faunista Angelo Giuliani. Un encomio va anche ai cittadini che responsabilmente si sono tenuti a distanza: se avessero spaventato l’animale, gli esperti del Cras non sarebbero potuti intervenire bene per salvare il lupo. Il recupero è avvenuto ieri mattina, verso le 9, davanti ad un capannello di animalisti". L’intervento vero e proprio è stato fatto da Iacopo Burattini dell’associazione onlus Foxes, per conto del Cras Marche. Lui e la veterinaria del Cras si sono acquattatati tra i blocchi di cemento posizionati sotto la palafitta del ristorante, dove il lupo aveva ricavato un rifugio; e lo hanno sedato. Tra i portolotti è già Luigi, il lupo di mare.

Solidea Vitali Rosati