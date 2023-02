Salvatore e il suo papà da Pesaro ai Soliti Ignoti

"Buonasera, sono Salvatore Sausa, ho 28 anni e vengo da Pesaro". Si è presentato così il concorrente numero 8 che lunedì sera ha partecipato allo show di Rai Uno ‘I Soliti Ignoti’ condotto da Amadeus. A dover indovinare la sua professione erano presenti in studio mamma Annarita e la figlia Sara, di Lecce. Giunte all’ottavo concorrente hanno ascoltato gli indizi del pesarese: "Da ragazzetto al liceo ho vinto un concorso di poesia; qualche Natale fa ho detto a mia mamma che avrei comprato in autonomia il mio regalo, qualcosa di semplice, e sono tornato a casa con la motocicletta; nel mio lavoro bisogna parlare molto". Grazie agli indizi Annarita e Sara hanno fatto la scelta giusta, salendo a quota 54mila euro, grazie ai 15mila contenuti nel passaporto di Salvatore, graduato dell’esercito italiano che lavora come speaker a Radio Esercito, la web radio con base a Pesaro al 28° Reggimento "Pavia" nella caserma Aldo del Monte. Al gioco finale del ‘parente misterioso’, la coppia leccese ha raddoppiato la somma puntando il bottino di 108mila euro sull’identità numero 4. Una scelta purtroppo errata perchè Gandolfo di 67 anni era proprio il papà del "nostro" Salvatore.