Salvatori dell’arte, vince l’amore per la cultura

Si è chiusa la settimana dedicata ai Salvatori dell’arte a Sassocorvaro, il riconoscimento che celebra l’attività di Pasquale Rotondi per la tutela dei capolavori nel secondo conflitto mondiale. Chi sono i protagonisti del Premio 2023? Floriano Biagi, maestro ebanista di Sassocorvaro-Auditore, che ha curato la manutenzione del Palazzo Ducale di Urbino, della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro e di altri monumenti marchigiani, ha ricevuto il riconoscimento nella speciale Marche. Premio speciale Comunicazione a Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera, per il costante impegno sulla divulgazione dei temi culturali e come rappresentante simbolico della squadra della mostra “L’arte liberata“ alle Scuderie del Quirinale. A Marica Mercalli il premio speciale Protezione Civile per l’impegno a favore della sicurezza e del recupero del patrimonio culturale, anche nel soccorso per la recente alluvione. L’Arte che salva l’umanità all’imprenditore pesarese Franco Signoretti che ha acquistato e restaurato, con la supervisione della Soprintendenza delle Belle Arti, Palazzo Perticari a Pesaro, mettendo a disposizione le proprie raccolte artistiche e la biblioteca con 42mila volumi di storia dell’arte. All’ingegnere Mario Scaglia il premio speciale Mecenatismo per la sua donazione all’Accademia Carrara di Bergamo di una ricca collezione di oggetti antichi, dal ‘400 al ‘700, insieme al dipinto, il celebre “Ragazzo con canestra di pane e dolciumi“ di Evaristo Baschenis. A Ihorn Kozhan e ai Salvatori dell’arte Ucraina è andato il premio per la sezione mondo; per la sezione Europa premiato Francesco Lotoro, pianista e direttore d’orchestra, autore del recente volume “Un canto salverà il mondo“. Jacopo Tabolli, etruscologo, docente all’università per stranieri di Siena, scopritore con la sua équipe delle 25 statue etrusche, risalenti a 2300 anni fa, a San Casciano: "il più grande ritrovamento archeologico dopo i Bronzi di Riace" è stato premiato per la sezione Italia.

Una settimana ricca di appuntamenti, a chiuderla la passeggiata da Sant’Andrea a Piagnano con Fabio Fraternali e lo spettacolo “Il sogno di Agnese“, della Compagnia del Gruppo Atena, testo e regìa di Carlo Simoni.

fra. pier.