Salvatori, il vincitore "La nuova generazione ha fatto la differenza"

di Luigi Luminati

"Per me è stato un congresso decisamente entusiasmante, da protagonista. Ho conosciuto tanta gente e scoperto territori che non conoscevo così bene. Al di là dei risultati finali questo doppio congresso mi ha dato modo, attraverso le primarie, di frequentare il lato bello della politica". Per Andrea Salvatori l’esperienza è positiva, al di là della sconfitta di Stefano Bonaccini: il segretario della sezione Pd di Villa Fastiggi ha fatto anche il coordinatore della mozione del presidente della Regione Emilia-Romagna. "Ho conosciuto tanta gente – racconta – e Bonaccini nella nostra provincia è arrivato primo. Mi sembra che il Pd adesso possa davvero ripartire".

Come?

"Il giorno dopo si gioca tutti per la stessa maglia. Le primarie hanno sicuramente rafforzato il partito".

Per fare cosa?

"Una sana e forte opposizione alla destra. A livello nazionale ma anche a livello regionale, dove sarà importante il ruolo di Chantal Bomprezzi".

Perché avete scelto Chantal?

"Intanto dobbiamo dire che è stato un risultato inaspettato. Dove ha pesato soprattutto l’entusiasmo dei giovani. Sin dalla prime riunione. E’ un contributo importante per il nuovo partito regionale".

Mi pare quasi sorpreso...

"Non credevo riuscissimo a raggiungere questo risultato, soprattutto a Pesaro dove hanno lavorato in molti per l’altra candidata. Però hanno funzionato la novità e la coesione di molte anime, soprattutto dei giovani".

I giovani si sono divisi quasi a metà, il vecchio nel partito pesa ancora?

"Io non credo che i giovani siano divisi o divisivi. La cosa bella è che non sono ancorati a vecchie divisioni. Da qui credo si possa ricostruire il partito delle Marche".

La prima cosa da fare adesso per rimettere insieme i cocci?

"Coinvolgere l’altra mozione, a partire da Michela Bellomaria e rilanciare una nuova modalità di stare insieme nel partito".

Deluso per il risultato di Bonaccini?

"Onestamente sì, mentirei se dicessi il contrario. Era una candidatura di spessore: credevo molto nella mozione e in Stefano Bonaccini. Sono convinto che avrà il ruolo che merita nella assemblea del partito".

Presidenza del partito?

"Se ne sta parlando. Le scelte spettano sempre al segretario Elly farà le scelte migliori per coinvolgerà Stefano Bonaccini nella maniera più attiva".

Detta così non è troppo facile?

"Quando si parla di primarie bisogna sempre ricordarsi che la squadra è la stessa. La delusione deve rimanere momentanea: la maglia è la stessa e corriamo tutti per lo stesso obiettivo. Immagino che qualcuno possa essere rimasto deluso, ma si deve ripartire insieme".

Cosa l’ha colpita di più?

"La partecipazione molto elevata anche di non iscritti. Poi l’entusiasmo portato dalle novità politiche".

In provincia però ha prevalso Bonaccini...

"Anche per questo non dobbiamo dimenticarci – conclude Andrea Salvatori – di niente di come sono andate le cose. Per tutti".