"Salve, lei è il pizzaiolo derubato?" Il questore tra le vittime dei furti

"Scusi, è lei il piazzaiolo che ha subito il furto da 300 euro lunedì pomeriggio? Mi racconti i fatti". Sono state queste le prime parole del Questore Raffaele Clemente durante la sua visita di ieri pomeriggio a Villa Fastiggi. La sua presenza è chiaramente dovuta ai continui furti che si sono registrati negli ultimi giorni nella zona, nella quale lo stesso questore ha voluto mostrare vicinanza ai residenti e, non per ultimo, trarre qualche informazione in più sui presunti responsabili, la famiglia di origine croata finita al centro delle indagini.

La visita è partita non a caso dalla pizzeria "Doc" dove nel primo pomeriggio di lunedì un bandito ha forzato la porta d’ingresso del ristorante riuscendo così a rubare il fondo cassa di oltre 300 euro. Poco dopo, il giro del questore è continuato in alcuni negozi limitrofi, nella macelleria in via Fastiggi e nel bar "Fabbri" dove entrambi i titolari hanno riferito di non essersi accorti di quello che stava accadendo. "Tenete monitorata la situazione, soprattutto adesso che sapete dei ladri in zona", ha proseguito il questore invitando i titolari alla massima allerta.

All’arrivo nella piazzetta Clemente si è confrontato anche con Massimo Giamprini, un sessantenne residente del quartiere che proprio lunedì, dopo essersi accorto del furto, ha rincorso il ladro per un breve tratto di strada: "Prima ha tentato il furto alla ferramenta – ha racconta Giamprini al questore –, poi è riuscito a metterlo a segno nella pizzeria in via Fastiggi ma, forse per stupidità, il ladro è tornato nuovamente nella piazzetta dove già una serie di persone come me si erano accorte della situazione. A quel punto ho iniziato ad inseguirlo a piedi fino a quando non è arrivato un mio amico che mi ha caricato in auto: insieme abbiamo continuato a inseguirlo per altri 400 metri perdendo però all’ultimo, sia noi che una volante delle forze dell’ordine, le sue tracce".

Ora, che i ladri pare siano stati fermati, si sta avviando una serie di incontri volti alla sensibilizzazione. "Propongo un incontro pubblico per spiegare ai cittadini come comportarsi in caso di emergenza – ha spiegato Clemente –. È bene che in queste situazioni non si facciano prendere dal panico".

Ad accompagnare il questore, anche il consigliere comunale Luca Di Dario che ha spiegato poi l’aria che tira in zona: "Dopo questa visita e dopo le notizie degli ultimi giorni sulla cattura dei ladri, ci sentiamo più sicuri. Vediamo che sul territorio c’è una presenza importante delle forze dell’ordine però dobbiamo mantenere alta la guardia perché la paura rimane". Poi, ha lanciato l’idea: "Vogliamo proporre ad alcuni industriali di riunire forze e fondi per l’acquisto di telecamere che siano in grado di coprire i varchi di accesso della zona industriale e del centro del quartiere".

Giorgia Monticelli